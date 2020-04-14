Вакцина від коронавіруса з'явиться не раніше, ніж через рік, - ВООЗ

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Пік захворюваності коронавірусом ще попереду

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік. Про це повідомляє Reuters.

Також Харріс стверджує, що пік захворюваності коронавірусом ще попереду.

За її словами, кількість нових випадків коронавіруса зменшується тільки в деяких частинах Європи, включаючи Італію та Іспанію, але спалахи все ще ростуть у Великобританії і Туреччини.

"Загальний спалах у світі, 90% випадків відбувається з Європи та Сполучених Штатах. Так що ми, звичайно, ще не бачимо піку", - заявила вона.

Вона також зазначила, що найголовніше зараз встановити контроль над передачею вірусу, перш ніж починати послаблювати обмеження.

Нагадаємо, ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Також раніше ВООЗ говорили, що у світі працюють над більш, ніж 20 вакцинами від коронавіруса.

Крім того, в США почалися клінічні випробування на людях нової потенційної вакцини проти коронавірусу.

Додамо, що уряд Китаю санкціонувала проведення клінічних випробувань інактивованої вакцини від коронавірусу нового виду.