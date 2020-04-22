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Кількість заражених коронавірусом в ЗСУ перевищила 40

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 10:05
Кількість заражених коронавірусом в ЗСУ перевищила 40
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання

У Збройних силах України зареєстровано вже 43 випадки коронавірусу. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зокрема, за минулу добу зареєстровано 4 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"На 7:00 22 квітня у Збройних силах України зареєстровано 43 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 4 людини одужали та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні 24 години внаслідок COVID-19 померли 13 українців. Кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 174.

Також повідомлялося, що протягом 21 квітня в Рівненській області підтвердили 12 нових випадків захворювання коронавірусом. Вік інфікованих варіюється від 18 до 73 років.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Херсонській області збільшилася кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 до 72. За добу виявлено 2 нових захворювання.

Крім того, в Одеській області на карантин закрили районний центр Подольськ після спалаху коронавіруса. У місті зафіксували 37 випадків зараження.

У Києві зафіксували спалах коронавірусу, за добу заразились майже 100 людей Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 22 квітня
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