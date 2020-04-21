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У Рівненській області підтвердили понад 10 нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 19:56
У Рівненській області підтвердили понад 10 нових випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вік інфікованих варіюється від 18 до 73 років

У Рівненській області станом на вечір 12 квітня лабораторно підтвердили 12 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, вік інфікованих варіюється від 18 до 73 років.

При цьому він додав, що хворі проживають у Рівному, у Здолбунівському районі, в Радивилівському районі, в селищі Млинів і Березнівському районі.

Таким чином в Рівненській області зареєстровано 353 випадки захворювання COVID-19. З них 11 летальних і 23 видужали.

"Сьогодні з Рівненської міської лікарні виписали ще двох пацієнтів, у яких ПЛР-методом підтвердили відсутність коронавіруса. Це людина 73 років з Рівненського району (с. Біла Криниця) і жінка 64 років з Рівного", - зазначив він.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 80 зразків.

Нагадаємо, станом на ранок 21 квітня в Україні було підтверджено 6125 хворих коронавірусом. У Хмельницькій області повідомлялося про 49 інфікованих.

Крім того, в Одеській області на карантин закрили районний центр Подольськ після спалаху коронавіруса. У місті зафіксували 37 випадків зараження.

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