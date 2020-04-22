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Число зараженных коронавирусом в ВСУ превысило 40

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 10:05
Число зараженных коронавирусом в ВСУ превысило 40
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания

В Вооруженных силах Украины зарегистрировано уже 43 случая коронавируса. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

В частности, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"На 7:00 22 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 43 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние 24 часа вследствие COVID-19 умерли 13 украинцев. Количество летальных случаев от коронавируса увеличилось до 174.

Также сообщалось, что в течение 21 апреля в Ровенской области подтвердили 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Херсонской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 до 72. За сутки выявлено 2 новых заболевания.

Кроме того, в Одесской области на карантин закрыли районный центр Подольск после вспышки коронавируса. В городе зафиксировали 37 случаев заражения.

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