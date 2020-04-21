ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області на карантин закрили райцентр після спалаху COVID-19

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 18:33
В Одеській області на карантин закрили райцентр після спалаху COVID-19
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

У Подольськ будуть пускати лише місцевих жителів і працівників міста

В Одеській області на карантин закрили районний центр Подольськ після спалаху коронавіруса. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций Facebook.

За його словами, в місто буде дозволено в'їзд лише місцевим жителям, або співробітники критичних підприємств, які працюють на території населеного пункту.

"На в'їздах в Подольськ представники поліції Одеській області та Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України будуть пропускати лише машини жителів і працівників міста. Транзитний рух через населений пункт заборонено. Також гвардійці беруть під нагляд міську лікарню", - написав Куций.

Таке рішення було прийнято після того, як у місті було виявлено 37 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, раніше на двотижневий карантин закрили міську лікарню Подільського, так як більшість заражених у місті є працівниками медзакладу.

Раніше РБК-Україна писало, що що під Чернівцями з різницею в два дні від коронавіруса померли два брата. Обидва брати були молодші 30 років. Також у реанімації знаходяться їх батько і бабуся.

Зазначимо, станом на 21 квітня в Україні 6 125 заражених коронавірусом, добовий приріст склав 415 осіб. Число летальних випадків з початку епідемії перевищила 160.

У світі коронавірусом заразилися понад 2,5 млн осіб У Хмельницькій області збільшилася кількість хворих COVID-19 в монастирі
Новини України ОдесаОдесакарантинКоронавірус
News
On Top