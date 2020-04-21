В Одеській області на карантин закрили райцентр після спалаху COVID-19

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

У Подольськ будуть пускати лише місцевих жителів і працівників міста

В Одеській області на карантин закрили районний центр Подольськ після спалаху коронавіруса. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций Facebook.

За його словами, в місто буде дозволено в'їзд лише місцевим жителям, або співробітники критичних підприємств, які працюють на території населеного пункту.

"На в'їздах в Подольськ представники поліції Одеській області та Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України будуть пропускати лише машини жителів і працівників міста. Транзитний рух через населений пункт заборонено. Також гвардійці беруть під нагляд міську лікарню", - написав Куций.

Таке рішення було прийнято після того, як у місті було виявлено 37 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, раніше на двотижневий карантин закрили міську лікарню Подільського, так як більшість заражених у місті є працівниками медзакладу.

Раніше РБК-Україна писало, що що під Чернівцями з різницею в два дні від коронавіруса померли два брата. Обидва брати були молодші 30 років. Також у реанімації знаходяться їх батько і бабуся.

Зазначимо, станом на 21 квітня в Україні 6 125 заражених коронавірусом, добовий приріст склав 415 осіб. Число летальних випадків з початку епідемії перевищила 160.