Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 22 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зафіксовано різке зростання інфікованих коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я повідомило про зростання кількості хворих коронавірусом у країні. За добу зафіксовано 415 нових інфкованих, в лікарні з діагнозом COVID-19 потрапили 126 українців.

За весь час пандемії в країні зареєстровано 6125 заражених, 161 летальний випадок і 367 одужань. Серед інфікованих 399 дітей і 1138 медичних працівників.

Наблизилася до тисячі кількість заражених у Чернівецькій області та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 22 квітня

Чернівецька область - 988 інфікованих. 43 особи перебувають у важкому стані у лікарнях регіону, з них 30 у реанімації, 6 підключено до апаратів штучної вентиляції легенів. Кількість госпіталізованих хворих коронавірусом досягло 149 осіб. За добу підтверджено нові 82 випадки зараження. Протягом декількох днів від коронавирусу померли два молодих хлопця з однієї сім'ї. "У нас є два брати, які померли від коронавірусу, старший пробув на інвазійній вентиляції легень більше 10 днів. Ще сьогодні в реанімації перебуває батько і бабуся хлопців. У Їживцях двох братів ховають сьогодні", - уточнює голова Чудейской об'єднаної територіальної громади Анатолій Піцул. Вперше в Україні хворі коронавірусом виявлено в області 3 березня.

Київ - 892 інфікованих. За добу в столиці померли від коронавирусу 2 особи. "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердилось захворювання на коронавірусом за добу збільшилась на 42 особи", - поінформував мер столиці Віталій Кличко. Всі ченці Києво-Печерської лаври знаходяться під контролем медиків, на тижні планується чергова дезінфекція приміщень. Перші заражені у Києві зафіксовано 16 березня.

Івано-Франківська область - 556 інфікованих. В Івано-Франківську під час великодніх свят померло 5 осіб. Двоє загиблих з підтвердженим діагнозом COVID-19, у трьох підозрювався. "Понад 500 уражених коронавірусом на Прикарпатті. Ми у трійці лідерів за кількістю хворих. Міські заклади, практично, переповнені. 15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані", - уточнює мер Руслан Марцінків. За добу заразилися коронавірусом 44 мешканця регіону, серед них 6 священиків. Перші інфіковані виявлено в області 19 березня.

Тернопільська область - 435 інфікованих. У Тернопільській міській лікарні від коронавирусу померла 44-річна жінка з Почаєва. "У лікарні вона знаходилися всього 2 години. За цей час нам вдалося під'єднатися до вени, перевести хвору на апарат штучної вентиляції легень, але всі заходи не дали бажаного результату", - розповів деталі лікар швидкої допомоги регіону. МОЗ зафіксував за добу 21 нового зараженого в області. Перші інфіковані зареєстровано на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 356 інфікованих. За інформацією влади, у регіоні виявлено нові 23 випадки зараження за добу. Серед усіх інфікованих госпіталізовано 99 осіб. Найбільша кількість хворих у Києво-Святошинському районі - 101. У Вишневому в гуртожитку стався спалах епідемії, захворіли одразу 37 мешканців, 2 померли. В даний момент мешканці цього будинку проходять тестування на коронавірус. Перший діагноз COVID-19 встановлено в області 17 березня.

Рівненська область - 341 інфікований. За даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація в області щодо захворюваності на коронавірус за добу не змінилася. Перші випадки зараження у регіоні виявлено 27 березня в Сарненській районній лікарні.

Вінницька область - 338 інфікованих. За добу заразилися у регіоні 8 осіб. За даними Міністерства охорони здоров'я, серед всіх інфікованих 25 дітей. Перші випадки зараження підтверджено в області 25 березня.

Житомирська область - 270 інфікованих. Різке зростання хворих на коронавірус виявлено у регіоні. Влада області повідомила про 44 нові випадки зараження за добу. "Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі - 77 осіб, у Коростені - 64, і у Бердичеві - 46.", - зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко. Крім того, він повідомив про ще один летальний випадок, в лікарні помер 83-річний чоловік з Черняхівського району. Перші підтверджені випадки коронавирусу зареєстровано в області 12 березня.

Львівська область - 256 інфікованих. В регіоні госпіталізовано 100 хворих на коронавірус, з них 14 перебувають у важкому стані. За добу виявлено 3 підтверджених випадки зараження. Вперше про інфекцію в області стало відомо 20 березня.

Кіровоградська область - 247 інфікованих. За добу в регіоні виявлено один випадок нового зараження коронавірусом. Перші інфіковані в Кропивницькому зареєстровано 29 березня.

Закарпатська область - 205 інфікованих. За інформацією МОЗ, підтверджено нові випадки зараження 9 мешканців регіону за добу. Перші випадки COVID-19 виявлено в області 26 березня.

Черкаська область - 186 інфікованих. 21 житель заразився коронавірусом за добу. Перші інфіковані на Черкащині з'явилися 22 березня.

Волинська область - 174 інфікованих. МОЗ зафіксував 16 нових заражених у регіоні за добу. Перший діагноз COVID-19 встановлено на Волині 25 березня.

Одеська область - 146 інфікованих. У місті Подольськ через спалах коронавирусу закрита на карантин районна лікарня. "З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Всі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - поінформував голова ОДА Максим Куций. Пізніше влада повідомила про повне закриття районного центру на карантин. В Одесі зафіксовано 43 випадки інфікування, у Подільському - 37, у Біляївському районі з містом Теплодар - 27. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 6 нових випадків інфікування у регіоні за добу. Вперше інфекція виявлена ​​в Одесі 24 березня.

Запорізька область - 137 інфікованих. За добу захворіло COVID-19 3 мешканця регіону. Вперше випадки зараження у Запоріжжі зареєстровано 25 березня.

Дніпропетровська область - 131 інфікований. Обласна рада регіону уточнює ситуацію з новими зараженими за добу. "Отримано 9 нових підтверджених випадків: Кривий Ріг - 4, м Нікополь - 3, Широківський район - 1, Дніпро - 1", - йдеться в повідомленні облради. Перші заражені в області зареєстровано 19 березня.

Полтавська область - 101 інфікований. За добу заразилися коронавірусом 38 мешканців регіону, найбільше у Кременчуці. Третина тих, хто заразивися у регіоні - медики, 34 пацієнта. Перші інфіковані COVID-19 у Полтаві зареєстровано 27 березня.

Сумська область - 84 інфікованих. Заразилася коронавірусом у регіоні за добу одна особа. Перші хворі COVID-19 зафіксовано в Сумах 25 березня.

Миколаївська область - 83 інфікованих. Кількість заражених в регіоні за добу подвоїлася. Влада повідомила про 42 нових підтверджених випадків коронавирусу. З усіх інфікованих мешканці Вознесенська і Вознесенського району - 33 особи, Доманівського району - 28, Миколаєва - 9, Первомайська - 6, Арбузинського району -4. Також виявлено заражених у Південноукраїнську, у Казанківському та Врадіївському районах. Першою жертвою пандемії в області стала 83-річна жінка з села Воронівка Вознесенського району, саме її діагноз COVID-19 став першою інформацією про коронавірус в області 11 квітня.

Харківська область - 77 інфікованих. За інформацією МОЗ, у регіоні підтверджено 4 нових випадки зараження за добу. Перші інфіковані в області зареєстровано 28 березня.

Херсонська область - 70 інфікованих. За добу захворіло на коронавірус 7 мешканців області. Перші заражені підтверджено у Херсоні 25 березня.

Хмельницька область - 55 інфікованих. Влада підтвердила 6 нових випадків зараження в регіоні за добу. 5 інфікованих виявлено в головчинецькі монастирі. "На даний момент у цьому монастирі є п'ять хворих осіб, з них три черниці, один священик і послушник - саме з Головчинецького монастиря. На стаціонарному лікуванні знаходиться дві черниці у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, три людини знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем проживання", - уточнює голова ОДА Дмитро Габінет. Вперше коронавірус в області виявлено 27 березня.

Луганська область - 25 інфікованих. Заразився за добу один мешканець області. Вперше інфіковані коронавірусом у регіоні зафіксовано 25 березня.

Донецька область - 16 інфікованих. Нових заражених за добу не виявлено. Влада регіону поінформувала про ситуацію в Святогірській лаврі після зафіксованого масового скупчення людей на Великдень. "Було до 350 осіб. Це внутрішньо переміщені особи з окупованих територій, які проживають на території лаври, а також парафіяни. Поліція відповідним чином відреагувала", - поінформував голова ОДА Павло Кириленко. Перші інфіковані виявлено в області 18 березня.

Чернігівська область - 13 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні заразився один мешканець. Також повідомлялося, що в будівлі Чернігівського районного суду проводять повну дезінфекцію, після того як у підсудного зафіксовано коронавірус. Перший заражений COVID-19 зареєстровано у Чернігові 26 березня.