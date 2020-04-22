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В Україні від коронавірусу померли ще 13 осіб

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 09:33
В Україні від коронавірусу померли ще 13 осіб
Ілюстративне фото (flickr)

Загальна кількість летальних випадків зросла до 174

За останні 24 години внаслідок COVID-19 померли 13 українців. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України.

Станом на 9:30 22 квітня, кількість летальних випадків від коронавірусу збільшилася до 174. Вчора повідомлялося про 161 смерть від COVID-19.

"Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%)", - повідомили у МОЗ.

У цілому кількість нових випадків інфікування за добу збільшилася на 467. Всього в Україні діагностовано 6592 випадки зараження.

Нагадаємо, вчора у Сторожинецькій центральній районній лікарні помер 25-річний пацієнт із села Їжівці. До цього 19 квітня в лікарні помер його молодший брат, теж від коронавірусу.

Також повідомлялося про смерть жінки з Почаєва. Українка померла через кілька годин після госпіталізації до Тернопільської міської інфекційної лікарні.

РБК-Україна також писало, що у Вишневому Київської області зафіксували масовий спалах коронавірусу в гуртожитку. Станом на вечір 21 квітня, там було виявлено 37 хворих, серед яких діти. Відомо про два смертельні випадки.

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