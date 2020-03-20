В Україні зафіксували вже 26 заражених коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Ще 5 нових випадків зареєстровано у Чернівецькій області

Кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні станом на вечір четверга, 19 березня, зросла до 26. Як передає РБК-Україна, про це повідомили у Міністерстві охорони доров'я Ураїни.

Зокрема, 5 нових випадків COVID-19 зафіксовано у Чернівцях. Результи дослідження підтвердили у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.

"Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний. Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, три з них - летальні", - заявили в МОЗ.

Нагадаємо, голова Чернівецької Облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що п'ятеро нових хворих коронавірусом не були за кордоном, а заразилися всередині країни. Загалом у Чернівецькій області 15 хворих.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірус COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.