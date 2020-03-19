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В Україні збільшилася кількість жертв коронавірусу

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 20:37
В Україні збільшилася кількість жертв коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Третьою жертвою коронавірусу в Україні стала мешканка Івано-Франківська

В Україні кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Довгий час вона займалася самолікуванням і занадто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, в Івано-Франківській інфекційній лікарні померла 56-річна жінка. 19 березня стало відомо, що за результатами аналізів у жінки був коронавірус. Це перший випадок, який був зафіксований в області.

В. о. голови Івано-Франківської ОДА повідомив, що чоловік померлої перебував на самоізоляції і зараз госпіталізований в обласну інфекційну лікарню. Чоловік нещодавно повернувся з-за кордону.

Зазначимо, станом на вечір 19 березня, в Україні зафіксовано 21 випадок зараження коронавірусом. Троє з них - летальні.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися 2 людини, які нещодавно були за кордоном. Зараз медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

Крім того, МОЗ підтвердив випадки зараження коронавірусом в Житомирі та Києві. В Житомирі коронавірус діагностували у чоловіка, який повернувся з Австрії, а в Києві коронавірусом заразився місцевий житель, який нещодавно відвідував Швейцарію.

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