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Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 20:19
Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищила 20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новий випадок діагностували в Івано-Франківській області

Станом на вечір 19 березня в Україні офіційно підтверджено 21 випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, новий випадок коронавірусу було зафіксовано в Івано-Франківській області. Також в міністерстві підтвердили інформацію про двох заражених коронавірусом в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили про підтвердження перших випадків коронавірусу в області. У Дніпропетровській області коронавірусом заразилися 2 людини, які нещодавно були за кордоном. Наразі медики встановлюють всіх, хто контактував з хворими.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ підтвердив випадки зараження коронавірусом в Житомирі та Києві. У Житомирі коронавірус діагностували у чоловіка, який повернувся з Австрії, а в Києві коронавірусом заразився місцевий житель, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Крім того, як з'ясувалося, спочатку хворий коронавірусом киянин зробив тест на COVID-19 в одному з приватних медичних центрів столиці. Однак столичний медцентр не повідомив про підтвердження коронавірусу ні в МОЗ, ні в Центр громадського здоров'я.

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