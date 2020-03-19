Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 19 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні зафіксовано 16 випадків інфікування коронавірусом

Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні продовжує зростати. На даний момент зафіксовано 16 позитивних тестів на COVID-19. Докладніше про статистику захворювання станом на 19 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 19 березня

Чернівецька область - 10 випадків зараження. На даний момент в регіоні зафіксовано найбільше випадків інфікування коронавірусом по Україні. Перший випадок у країні був зафіксований 3 березня у жителя Чернівців. Другий випадок також виявили у чоловіка з Чернівців 12 березня.

17 березня з'явилося повідомлення про те, що в області від коронавіруса померла 33-річна жінка. Однак на наступний день чернівецькі лікарі спростували цю інформацію.

Також за інформацією Моз, позитивний тест на COVID-19 виявлений у осіб 31 і 18 років, 10-річної дитини, і двох маленьких дітей віком рік і 10 місяців і 6 місяців.

Житомирська область - 1 летальний випадок. У місті Радомишль 12 березня коронавірус підтвердили у 71-річної жінки, яка повернулася з Польщі. На наступний день, 13 березня, вона померла.

Київ - 2 випадки зараження. Інформація про підтвердження коронавіруса у двох людей у Києві з'явилася 16 березня.

Київська область - 2 випадки зараження. Тест на коронавірус показав позитивний результат у двох жителів Київської області 17 березня. Один з них - чоловік 44 років, який нещодавно був за кордоном. Пізніше стало відомо, що це нардеп Сергій Шахов. Другий випадок був підтверджений 18 березня.

Донецька область - 1 випадок зараження. Перший випадок зараження в області зафіксовано 18 березня. Тест виявився позитивним у 52-річного жителя Маріуполя, який нещодавно повернувся з Єгипту.

Підозра на коронавірус

Вінницька область. Перевіряється 4 можливих випадки інфікування COVID-19. Пацієнти знаходяться у ізольованих палатах у задовільному стані. Раніше всі вони прибули з країн з епідемією коронавіруса.

Львів. На перевірку відправлені тести 24 осіб. Повідомляється, що молоді люди, що нещодавно повернулися з-за кордону, у всіх є симптоми коронавіруса.

Київ. У столиці перевіряють на інфікування COVID-19 військового пенсіонера. Він розповів про те, що нещодавно мав контакт з другом, у якого були симптоми ГРВІ і діти якого приїхали з-за кордону.

Івано-Франківська область. На наявність коронавіруса перевіряють 9 осіб. Також відомо, що в області від ускладнень грипу померла пацієнтка. Результати її тесту на коронавірус ще очікуються.

Чернігівська область. Тест пацієнтки на коронавірус відправлений на перевірку. Зараз вона знаходиться в Ніжинської міської лікарні, нещодавно повернулася з Італії.