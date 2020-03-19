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У Чернівецькій області зросла кількість заражених коронавірусом

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 23:48
У Чернівецькій області зросла кількість заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вже 15 підтверджених випадків зараження COVID-19

У Чернівецькій області кількість заражених коронавірусом COVID зросла до 15 людей. Про це заявив голова Чернівецької Облдержадміністрації Сергій Осачук.

За його словами, на сьогоднішній день статистика інфікованих збільшилася на 5 осіб.

"Результати лабораторних досліджень підтвердили нам тільки що ще 5 осіб, хворих коронавірусом в Чернівецькій області і тому їх загальна чисельність на сьогодні складає 15 чоловік", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Осачук уточнив, що це не тільки ті люди, які повернулися з-за кордону, серед них є і контактні особи.

"Тобто ми вже маємо передачу цієї інфекції людям, які самі не були за кордоном", - заявив голова ОДА.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливі варіанти продовження карантину через коронавірус після закінчення цього періоду 3 квітня. Як заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, все залежить від ситуації з захворюваністю.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні число померлих від коронавірус COVID-19 збільшилася до трьох осіб. Третьою жертвою вірусу стала мешканка Івано-Франківська.

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