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В Украине зафиксировали уже 26 зараженных коронавирусом

Новости » Общество     20.03.2020 - 00:07
В Украине зафиксировали уже 26 зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Еще 5 новых случаев зарегистрировали в Черновицкой области

Количество случаев коронавирусной болезни в Украине по состоянию на вечер четверга, 19 марта, возросло до 26. Как передает РБК-Украина, об этом сообщили в Минздраве Ураины.

В частности, 5 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Черновцах. Результаты исследования подтвердили в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное. Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них - летальные", - заявили в Минздраве.

Напомним, председатель Черновицкой Облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что пятеро новых заболевших коронавирусом не были за границей, а заразились внутри страны. В целом в Черновицкой области 15 больных.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине число умерших от коронавируса COVID-19 увеличилась до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

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