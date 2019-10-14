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В Іспанії оголосили вирок лідерам каталонських сепаратистів

Новини » Політика    14.10.2019 - 15:01
В Іспанії оголосили вирок лідерам каталонських сепаратистів
Ілюстративне фото (wikipedia.orgLohen11)

Лідери сепаратистів Каталонії були засуджені до 9-13 років увязнення

Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Як повідомляється, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засудженні до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. Ще троє підсудних були визнані винними у непослуху, однак не будуть ув'язнені. Ніхто з лідерів сепаратистів не був визнаний винним у заколоті, найсерйознішому з пред'явлених звинувачень.

Зазначається, що державний обвинувач вимагав засудити каталонських сепаратистів до 25 років позбавлення волі та визнати їх винними у заколоті та незаконному привласненні державних коштів. Захист оголосив, що буде оскаржувати рішення Верховного суду.

Крім того, на фоні рішення суду в Каталонії розпочалися акції протесту. Демонстранти заблокували 5 регіональних автодоріг у регіоні. У Барселоні протестувальники також перекрили рух центральними вулицями, зокрема частиною проспекту Діагональ, що перетинає місто. Також демонстрації збираються під урядовими будівлями та на Площі Каталонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Іспанії планував засудити організаторів референдуму про незалежність Каталонії до 15 років тюремного ув'язнення. Найбільший термін міг отримати колишній заступник каталонського регіонального уряду Оріол Хункерас.

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