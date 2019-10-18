У Барселоні поновилися масові протести

Фото: мітингувальники на вулиці Барселони (twitter.com naciodigital)

Учасники протестів перекрили вулиці і підпалюють сміття

В Барселоні поновилися масові протести, які переросли в численні заворушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Наголошується, що радикально налаштовані учасники акцій перекрили вулиці, звалили в купу сміття і підпалили його. Також на вулицях підривають петард, чутні звуки поліцейських сирен, а в повітрі відчувається запах гару.

Демонстранти розбили вітрину одного з банківських відділень, а також підпалили стільці одного з вуличних кафе і кинули їх на проїжджу частину. Поліція намагається запобігти зіткнення між прихильниками незалежності Каталонії і ультраправими. Всього на вулиці вийшли тисячі людей.

The gang of armed Spanish Fascists freely searching for Catalans in Barcelona police with cooperation #HelpCatalonia pic.twitter.com/dFboGCb5kw — Help Catalonia (@CataloniaHelp1) October 17, 2019

Раніше повідомлялося, що не менше 20 затримань виробили в ході акцій протесту в ряді міст країни співробітники поліцейської служби Каталонії в середу ввечері і в ніч на четвер.

РБК-Україна писало, що в ніч на четвер у Барселоні загострилися сутички між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії, на центральних вулицях міста горіли автомобілі та сміттєві баки.

Як відомо, Верховний суд Іспанії оголосив вирок 12 лідерам каталонських сепаратистів, які брали участь в організації референдуму про незалежність регіону в 2017 році. Так, дев'ять лідерів руху каталонських сепаратистів були засуджені до ув'язнення терміном від 9 до 13 років. У зв'язку з цим почалися масові протести в країні.