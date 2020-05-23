ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число неготових до послаблення карантину областей скоротилося до 6

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 15:32
Число неготових до послаблення карантину областей скоротилося до 6
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Київська область поки не готова до послаблення обмежень

Наразі до послаблення карантину в Україні не готові 6 областей. Про це йшлося на нараді щодо адаптивного карантину під головуванням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента України.

Так, станом на сьогодні до послаблення карантину не готові Чернівецька, Рівненська, Львівська, Київська, Закарпатська та Волинська області.

"Ці регіони не відповідають критеріям щодо показників захворюваності, заповненості ліжок у лікарнях та кількості тестувань, які дали б змогу перейти до адаптивного карантину на нинішньому етапі", - наголосили на нараді.

Нагадаємо, раніше на офіційному сайті МОЗ було розміщено оновлену таблицю областей за готовністю до послаблення карантину, в якій 9 областей не відповідали критеріям.

Крім того, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов дозволив Києву перейти до послаблення карантинних обмежень.

До цього у КМДА анонсували запуск столичного метро з 25 травня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України карантинОфіс президентаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся