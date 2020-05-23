Число неготовых к ослаблению карантина областей сократилось до 6

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Киевская область пока не готова к ослаблению ограничений

Сейчас к ослаблению карантина в Украине не готовы 6 областей. Об этом шла речь на совещании относительно адаптивного карантина под председательством президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Так, по состоянию на сегодня к ослаблению карантина не готовы Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области.

"Эти регионы не соответствуют критериям показателей заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые дали бы возможность перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", - подчеркнули на совещании.

Напомним, ранее на официальном сайте Минздрава была размещена обновленная таблица областей по готовности к ослаблению карантина, в которой 9 областей не соответствовали критериям.

Кроме того, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов разрешил Киеву перейти к ослаблению карантинных ограничений.

До этого в КГГА анонсировали запуск столичного метро с 25 мая.

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Автор: Дмитрий Левицкий