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25 травня у Києві відкриють метро і всі ринки, - КМДА

Новини » Суспільство     23.05.2020 - 10:25
25 травня у Києві відкриють метро і всі ринки, - КМДА
Фото: Петро Пантелєєв (kyivcity.gov.ua)

Також будуть доступні спортивні дитячі майданчики

У Києві з 25 травня відновлять роботу метро, почнуть працювати всі ринки. При цьому вже відкрили 43 ринки.

Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на брифінгу в суботу, передає кореспондент РБК-Україна.

"З 25 травня відновить роботу метрополітен, почнуть працювати всі ринки та ярмарки. Також з 25 травня будуть доступні до використання спортивні дитячі майданчики", - сказав він.

Відзначимо, вже сьогодні в рамках ослаблення карантину в столиці відновлять у звичайному режимі весь громадський транспорт. Транспорт вийде на маршрути о 12 годині дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міський голова Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів дозволити столиці почати другий етап ослаблення карантину з 23 травня. За його словами, місто не відповідає тільки одному з трьох критеріїв для ослаблення карантину.

Сьогодні на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що показник інцидентності Києва знаходиться на рівні 15, тому місто не може переходити на наступний етап ослаблення карантину.

Своєю чергою у КМДА заявляють, що сьогодні відбулося засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому встановили, що Київ відповідає вимогам МОЗ для переходу до наступного етапу ослаблення карантину, адже має показник інцидентності 11,7.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КМДАКиїврынок
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