В ВСУ подтвердили поражение НПЗ в Кстово и завода в Башкирии

Россия, Вторник 04 ноября 2025 21:34
UA EN RU
В ВСУ подтвердили поражение НПЗ в Кстово и завода в Башкирии Иллюстративное фото: для ударов использовали украинские дроны FP-1 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Силы обороны Украины ночью 4 ноября поразили два важных российских предприятия - нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области и химический завод в Башкирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Генерального штаба ВСУ и сообщение Сил специальных операций ВСУ.

По данным Генштаба, подразделения СОУ ночью 4 ноября поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Он расположен в городе Кстово в Нижегородской области России.

"Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Зафиксировано попадание по территории объекта и пожар в районе цели. Степень поражения уточняется", - сказано в сообщении.

Также подтверждено поражение АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) в Стерлитамаке в Республике Башкортостан. Этот завод производит компоненты для авиационного керосина и другие нужные российской военной промышленности товары. Один из цехов предприятия полностью уничтожен.

В ССО подтвердили поражение обоих объектов. Там отметили, что дроны непосредственно Сил спецопераций били по СНХЗ, который расположен в 1300 километрах от Украины. Взрывы и разрушения подтвердили местные российские власти.

Что касается НПЗ в Кстово, его поразили подразделения ССО, которые действовали во взаимодействии с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Силами беспилотных систем.

"Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, имеющий мощность около 17 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит дизель, бензин, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Кроме российского ВПК, Нижегородский НПЗ играет критическое значение в обеспечении московского региона топливом, куда напрямую поставляет его через трубопровод", - говорится в сообщении.

Отметим, утром 4 ноября источники РБК-Украина в ГУР МО сообщили, что украинские дроны во время атаки на Россию поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Для удара использовали беспилотники украинского производства "Бобер" и FP-1.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил удачную атаку. Он рассказал, что после ночного удара по РФ беспилотников сразу два предприятия приостановили работу. В том числе речь шла о СНХЗ в Стерлитамаке.

Также известно, что в ночь на 4 ноября были атакованы две подстанции - в Рыльске Курской области и во Фролово Волгоградской области РФ. Десятки тысяч россиян остались без света.

