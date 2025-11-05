В РФ дроны атаковали две нефтеперегонные станции в Ярославской области

В ночь на 5 ноября дроны атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области в РФ. Под ударом оказались нефтеперегонные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местного губернатора Михаила Евраева.

По его словам, в результате атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены "незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона".

Пострадавших якобы нет, а последствия "локализованы". Губернатор обвиняет в организации атаки Украину.

Официальных комментариев от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на сейчас нет.

Стоит добавить, что в Ярославской области расположено несколько нефтеперерабатывающих предприятий, среди которых "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" - один из крупнейших заводов на севере России. Он находится непосредственно в Ярославле.

Кроме того, в регионе действуют нефтеперекачивающие станции, входящие в систему магистральных нефтепроводов.