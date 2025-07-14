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Чем Украина ответит на масштабные атаки "Шахедами": Федоров дал ответ

Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ірина Глухова

Украина имеет технологический ответ на масштабные атаки россиян "Шахедами" по украинским городам.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дроны-перехватчики - это пока наиболее эффективный ответ. Могу сказать только то, что сказал президент - решение найдено, оно масштабируется, это делает не одна компания. И здесь нам понятно, что делать дальше", - пояснил руководитель Минцифры.

Он добавил, что компании, которые нашли определенные технические решения против российских БПЛА, уже ищут решения против реактивных дронов и как работать в облачную погоду.

 

Новая технология

Напомним, что Украина уже имеет технические решения для производства дронов-перехватчиков, которые помогают ежедневно сбивать десятки вражеских целей. Сейчас разработчики работают над технологиями для борьбы с реактивными беспилотниками.

"Решение по перехватчикам дронов найдены, и это не одна компания. Но здесь процесс по масштабированию, есть первые контракты подписаны и партнеры помогают с перехватчиками", - заявил вице-премьер Михаил Федоров во время конференции по восстановлению Украины в Риме.

По его словам, международные партнеры сосредоточили внимание именно на поддержке этих технологий, и сейчас идет работа над масштабированием производства.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". Украинская "оборонка" может их массово производить, но для этого нужны деньги.

Кроме того, стало известно, что в Киеве запустят масштабный проект "Чистое небо". Он предусматривает защиту дронов типа Shahed с помощью дронов-перехватчиков.

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