Чем Украина ответит на масштабные атаки "Шахедами": Федоров дал ответ

Новая технология

Напомним, что Украина уже имеет технические решения для производства дронов-перехватчиков, которые помогают ежедневно сбивать десятки вражеских целей. Сейчас разработчики работают над технологиями для борьбы с реактивными беспилотниками.

"Решение по перехватчикам дронов найдены, и это не одна компания. Но здесь процесс по масштабированию, есть первые контракты подписаны и партнеры помогают с перехватчиками", - заявил вице-премьер Михаил Федоров во время конференции по восстановлению Украины в Риме.

По его словам, международные партнеры сосредоточили внимание именно на поддержке этих технологий, и сейчас идет работа над масштабированием производства.

В то же время президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина разработала и удачно испытала дроны-перехватчики, которые сбивают "шахеды". Украинская "оборонка" может их массово производить, но для этого нужны деньги.

Кроме того, стало известно, что в Киеве запустят масштабный проект "Чистое небо". Он предусматривает защиту дронов типа Shahed с помощью дронов-перехватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.