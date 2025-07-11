В Киеве запустят систему перехвата "Шахедов" с помощью дронов, - КГВА

В Киеве запустят масштабный проект "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed с помощью отечественных дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, на реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Средства пойдут на создание эффективной системы реагирования:

будут разворачиваться центры подготовки операторов, которые будут обучать управлению дронами-перехватчиками;

будут формироваться дополнительные мобильные подразделения, которые будут дежурить в Киеве и на подступах к городу.

Как рассказал глава КГВА, для достижения синергии с системами противовоздушной обороны (ПВО), работа ведется в тесной координации с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Воздушными силами.

Только за несколько месяцев пилотного запуска "Чистого неба" было перехвачено около 550 БпЛА.

"Кроме этого, работаем над привлечением внебюджетных средств. Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", - добавил он.