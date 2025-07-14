Чим Україна відповість на масштабні атаки "Шахедами": Федоров дав відповідь

Нова технологія

Нагадаємо, що Україна вже має технічні рішення для виробництва дронів-перехоплювачів, які допомагають щодня збивати десятки ворожих цілей. Наразі розробники працюють над технологіями для боротьби з реактивними безпілотниками.

"Рішення щодо перехоплювачів дронів знайдені, і це не одна компанія. Але тут процес за масштабуванням, є перші контракти підписані і партнери допомагають з перехоплювачами", - заявив віцепрем’єр Михайло Федоров під час конференції з відновлення України в Римі.

За його словами, міжнародні партнери зосередили увагу саме на підтримці цих технологій, і зараз триває робота над масштабуванням виробництва.

Водночас президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розробила та вдало випробувала дрони-перехоплювачі, які збивають "шахеди". Українська "оборонка" може їх масово виробляти, але для цього потрібні гроші.

Крім того, стало відомо, що у Києві запустять масштабний проєкт "Чисте небо". Він передбачає захист дронів типу Shahed за допомогою дронів-перехоплювачів.

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