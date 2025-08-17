ua en ru
Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильно

Воскресенье 17 августа 2025 07:15
Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильно Какие брюки должны быть в гардеробе каждой модницы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Летний сезон невозможно представить без белого цвета в гардеробе. Белые штаны в 2025 году - это не просто тренд, а универсальная вещь, которая подходит для любой ситуации - от прогулки с друзьями до шумной вечеринки.

Подробнее о том, с чем их носить в конце лета и осенью 2025, рассказывает РБК-Украина.

Майка + широкие льняные брюки + балетки

Этот вариант - классический, но очень эффектный для летнего городского образа. Широкие брюки в сочетании с базовой майкой создают не только легкость, но и элегантность.

Лен - идеальный материал для жарких дней, ведь он не только пропускает воздух, но и смотрится шикарно.

Балетки добавляют нотку романтики и воздушности, а образ подходит как для дневных прогулок, так и для вечерних выходов. Выразительный минимализм - основная особенность этого лука, ведь все в нем подчеркивает естественную красоту и утонченность.

Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильноС чем носить белые брюки (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Белый топ-халтер + брюки на завязках + кроссовки

Для тех, кто хочет создать стильный и комфортный лук, подходящий как для городских прогулок, так и для активного отдыха, белый топ-халтер и штаны на завязках - отличный выбор.

Топ-халтер открывает плечи и создает ощущение воздушности, а штаны на завязках придают образу оригинальности. Кроссовки же делают комплект более практичным и удобным для активного дня.

Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильноБелые брюки на лето 2025 (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Рубашка в полоску + белая майка + льняные брюки + сабо

Этот вариант - настоящий хит лета. Летняя рубашка в полоску, скомбинированная с белой майкой, представляет собой идеальное сочетание классики и трендов. Льняные штаны придают легкости, а сабо - это стильная, комфортная альтернатива сандалиям.

Такой образ будет уместен не только для пляжа, но и для отдыха в городе или летнего ужина на террасе. Сочетание полоски с белым - это классика, которая всегда актуальна.

Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильноС чем носить белые брюки (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Белый жилет + брюки в тон + сандалии + сумка через плечо

Сдержанный и элегантный образ для официальных мероприятий или встреч с друзьями. Белый жилет в сочетании с белыми брюками выглядит очень стильно, а сандалии придают легкость и летнее настроение.

Сумка через плечо завершает образ, делая его еще более удобным и практичным. Такой лук идеально подойдет для офиса или прогулки по городу, подчеркивая вашу уверенность и элегантность.

Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильноКак носить белые брюки (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Белая майка + брюки с низкой посадкой + мюли + шарф

Для тех, кто хочет быть в тренде и создать стильный образ в стиле ретро, идеальным вариантом станут брюки с низкой посадкой. Они не только придают образу определенной смелости, но и позволяют вам выглядеть очень современно и стильно.

Белый топ подчеркивает простоту и элегантность, а мюли делают лук еще более утонченным. Добавьте к этому легкий шарф - и вы получите безупречный образ для летнего вечера.

Белые брюки - хит лета 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильноС чем носить белые брюки (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модной блогерши Eliza Grace Huber.

