Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото)
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не только покоряет мир спорта, но и вдохновляет изысканными модными образами. В этот раз она задала тренд на платья мятного цвета.
В материале РБК-Украина со ссылкой на Instagram Билодид рассказываем, как повторить стильный лук.
Дарья Билодид покорила образом в мятном цвете
Спортсменка поделилась фотографией в летнем образе, который сразу вызвал волну комплиментов.
Платье и обувь
Для прогулки по городу она выбрала вязаное платье в мятном оттенке, который ассоциируется с легкостью, спокойствием и беззаботностью.
Материал наряда с легким мерцанием добавляет изысканности, а крой с открытой спиной и боковыми вырезами - смелости.
Прекрасно подошли под платье белые шлепанцы в белом цвете и минималистическом стиле.
Какой образ выбрала Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Аксессуары
На фото можно разглядеть стильные часы с серебристым ремешком, браслет и серьги-гвоздики, которые добавили статусности и элегантности.
Изюминкой аутфита стала маленькая светлая сумка на цепочке. Такие компактные модели уже несколько сезонов остаются фаворитами среди модников. Они сочетают удобство и красоту.
Аксессуары добавляют образу завершенности и делают его универсальным, поэтому они должны обязательно должны присутствовать в вашем арсенале.
Прическа
Билодид собрала волосы в длинную косу, которую украсила маленьким цветком в тон мятного платья. Так она подчеркнула легкость и романтичность своего наряда.
В то же время такой вариант укладки практичный и удобный, что идеально соответствует активному образу жизни.
Макияж
Чемпионка подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем, добавив выразительности глазам.
Как создать акценты в образе (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Как повторить модный образ Билодид
- Выберите наряд пастельного или мятного оттенка с интересными вырезами.
- Дополните образ минималистичными аксессуарами - серьги, кулоны, часы.
- Добавьте компактную сумку для завершенности.
- Для прически подойдет легкая коса или собранные волосы, чтобы акцент оставался на платье.
- Отдайте предпочтение естественному макияжу.
Как повторить образ Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Вас также может заинтересовать:
- Модные образы от Цымбалюка, Педана и Бакланова, которые легко повторить
- Стильный пример от Квитковой, как носить костюмный жилет
- 6 образов на осень 2025, которые сделают вас модницей сезона.