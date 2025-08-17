ua en ru
Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото)

Воскресенье 17 августа 2025 09:01
Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото) Дарья Билодид задала тренд на мятные платья - как носить (фото: instagram.com/dariabilodid7)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид не только покоряет мир спорта, но и вдохновляет изысканными модными образами. В этот раз она задала тренд на платья мятного цвета.

В материале РБК-Украина со ссылкой на Instagram Билодид рассказываем, как повторить стильный лук.

Дарья Билодид покорила образом в мятном цвете

Спортсменка поделилась фотографией в летнем образе, который сразу вызвал волну комплиментов.

Платье и обувь

Для прогулки по городу она выбрала вязаное платье в мятном оттенке, который ассоциируется с легкостью, спокойствием и беззаботностью.

Материал наряда с легким мерцанием добавляет изысканности, а крой с открытой спиной и боковыми вырезами - смелости.

Прекрасно подошли под платье белые шлепанцы в белом цвете и минималистическом стиле.

Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото)Какой образ выбрала Дарья Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Аксессуары

На фото можно разглядеть стильные часы с серебристым ремешком, браслет и серьги-гвоздики, которые добавили статусности и элегантности.

Изюминкой аутфита стала маленькая светлая сумка на цепочке. Такие компактные модели уже несколько сезонов остаются фаворитами среди модников. Они сочетают удобство и красоту.

Аксессуары добавляют образу завершенности и делают его универсальным, поэтому они должны обязательно должны присутствовать в вашем арсенале.

Прическа

Билодид собрала волосы в длинную косу, которую украсила маленьким цветком в тон мятного платья. Так она подчеркнула легкость и романтичность своего наряда.

В то же время такой вариант укладки практичный и удобный, что идеально соответствует активному образу жизни.

Макияж

Чемпионка подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем, добавив выразительности глазам.

Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото)Как создать акценты в образе (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Как повторить модный образ Билодид

  • Выберите наряд пастельного или мятного оттенка с интересными вырезами.
  • Дополните образ минималистичными аксессуарами - серьги, кулоны, часы.
  • Добавьте компактную сумку для завершенности.
  • Для прически подойдет легкая коса или собранные волосы, чтобы акцент оставался на платье.
  • Отдайте предпочтение естественному макияжу.

Мятный - хит лета! Дарья Билодид очаровала модным образом: как повторить (фото)Как повторить образ Билодид (фото: instagram.com/dariabilodid7)

