Чем и насколько эффективно Польша могла бы прикрыть от ракет запад Украины: мнения экспертов

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Почему Польша поднимает истребители во время атак РФ по Украине, но не "включает" ПВО" .

Как рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, в Польше есть не только Patriot, но достаточно и других комплексов. Кроме того, сейчас поляки создают общегосударственную систему ПВО "Висла". Таким образом, страна-соседка могла бы хотя бы частично прикрыть запад Украины от российских ракет.

По его словам, странам НАТО, граничащим с Украиной, давно следовало обратиться за разрешением уничтожать летающие в их направлении дроны и ракеты. К примеру, на расстоянии 30 км от границы.

"Поскольку за 30 км крылатая ракета 90% долетит до их территории. Это же не истребитель, она не может совершить резкий поворот. А баллистическая ракета 100% долетит, если на таком расстоянии направлена в их сторону. Защита Украины в данном случае - побочный результат. Это было бы очень понятным решением для их собственной обороны", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, такой сценарий вполне возможен и отвечает интересам партнеров. Уничтожение ракет еще над Украиной не приравнивается к участию в боевых действиях, поскольку они будут "работать" со своей территории.

Причем эксперт Константин Криволап уверен, что вопрос далеко не в применении систем типа Patriot. Потому что аэродинамические цели - не главная проблема украинских Воздушных сил.

На сегодняшний день украинская ПВО сбивает 85-87% крылатых ракет и "Шахедов", а это на 10%, если не больше, выше нормативных расчетов НАТО. Что касается Patriot, то против баллистики он гарантированно эффективен в радиусе 25 км.

"Поэтому если они станут вплотную к нашей границе, то смогут защитить полосу только в 25 км. Если по аэродинамическим целям, то 160 км, но такие цели мы и сами можем сбивать. А против баллистики они ничего не смогут сделать на этом расстоянии. Поэтому эти заявления более политические, чем технические", - отметил эксперт.