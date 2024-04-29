Чим і наскільки ефективно Польща могла б прикрити від ракет захід України: думки експертів
У Польщі є достатньо систем протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити від російських ракет західні області України.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО".
Як розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, у Польщі є не лише Patriot, а й достатньо й інших комплексів. Окрім того, зараз поляки створюють загальнодержавну систему ППО "Вісла". Таким чином країна-сусідка могла б хоча б частково прикрити захід України від російських ракет.
За його словами, країнам НАТО, які межують з Україною, давно слід було звернутися за дозволом знищувати дрони та ракети, які летять у їхньому напрямку. Наприклад, на відстані 30 км від кордону.
"Оскільки за 30 км крилата ракета 90% долетить до їхньої території. Це ж не винищувач, вона не може зробити різкий поворот. А балістична ракета 100% долетить, якщо на такій відстані спрямована в їх бік. Захист України в даному випадку - побічний результат. Це було б дуже зрозумілим рішенням для їхньої власної оборони", - наголосив експерт.
На його думку, такий сценарій цілком можливий та відповідає безпековим інтересам партнерів. Знищення ракет ще над Україною не прирівнюється до участі у бойових діях, оскільки вони "працюватимуть" зі своєї території.
Причому експерт Костянтин Криволап переконаний, що питання далеко не в застосуванні систем типу Patriot. Тому що аеродинамічні цілі - не головна проблема українських Повітряних сил.
На сьогодні українська ППО збиває 85-87% крилатих ракет і "Шахедів", а це на 10%, якщо не більше, вище за нормативні розрахунки НАТО. Що стосується Patriot, то проти балістики він гарантовано ефективний у радіусі 25 км.
"Тому якщо вони стануть впритул до нашого кордону, то зможуть захистити смугу лише у 25 км. Якщо по аеродинамічних цілях, то 160 км, але такі цілі ми й самі можемо збивати. А проти балістики вони нічого не зможуть зробити на цій відстані. Тому ці заяви є більш політичні, ніж технічні", - зазначив експерт.
ППО для України
Потреба України в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі додаткової системи Patriot.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.
Він також повідомляв, що Україна працює над тим, щоб отримати ще чотири додаткові батареї Patriot від союзників.
Також нещодавно Кулеба заявив, що США, можливо, мають запасну систему Patriot, яку могли б поставити Києву.
Водночас посол України у США Оксана Маркарова говорила, що перенести виробництво Patriot в Україну є цілком реальним.
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