Чим і наскільки ефективно Польща могла б прикрити від ракет захід України: думки експертів

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО" .

Як розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, у Польщі є не лише Patriot, а й достатньо й інших комплексів. Окрім того, зараз поляки створюють загальнодержавну систему ППО "Вісла". Таким чином країна-сусідка могла б хоча б частково прикрити захід України від російських ракет.

За його словами, країнам НАТО, які межують з Україною, давно слід було звернутися за дозволом знищувати дрони та ракети, які летять у їхньому напрямку. Наприклад, на відстані 30 км від кордону.

"Оскільки за 30 км крилата ракета 90% долетить до їхньої території. Це ж не винищувач, вона не може зробити різкий поворот. А балістична ракета 100% долетить, якщо на такій відстані спрямована в їх бік. Захист України в даному випадку - побічний результат. Це було б дуже зрозумілим рішенням для їхньої власної оборони", - наголосив експерт.

На його думку, такий сценарій цілком можливий та відповідає безпековим інтересам партнерів. Знищення ракет ще над Україною не прирівнюється до участі у бойових діях, оскільки вони "працюватимуть" зі своєї території.

Причому експерт Костянтин Криволап переконаний, що питання далеко не в застосуванні систем типу Patriot. Тому що аеродинамічні цілі - не головна проблема українських Повітряних сил.

На сьогодні українська ППО збиває 85-87% крилатих ракет і "Шахедів", а це на 10%, якщо не більше, вище за нормативні розрахунки НАТО. Що стосується Patriot, то проти балістики він гарантовано ефективний у радіусі 25 км.

"Тому якщо вони стануть впритул до нашого кордону, то зможуть захистити смугу лише у 25 км. Якщо по аеродинамічних цілях, то 160 км, але такі цілі ми й самі можемо збивати. А проти балістики вони нічого не зможуть зробити на цій відстані. Тому ці заяви є більш політичні, ніж технічні", - зазначив експерт.