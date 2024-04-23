Реально ли перенести производство Patriot в Украину: ответ посла

Перенести производство Patriot в Украину вполне реально. Более того уже ведутся переговоры относительно этого процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире национального телемарафона.

Маркарова пояснила, что строительство заводов для производства западных ПВО в Украине вполне возможно.

"Такая задача у нас стоит и от президента, и от министра обороны. Переговоры эти ведутся достаточно предметно с момента последнего визита президента в США, после этого наши компании встречались. Это уже очень предметная работа", - сказала посол.

Она отметила, что пока не может назвать каких-то четких рамок, но заверила, что со своей стороны Украина пытается ускорить процесс.

"Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже начали строительство или совместные проекты с украинскими компаниями дома. Мы будем активно работать, чтобы это касалось всех возможностей, включая такие сложные как Patriot", - добавила она.