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Реально ли перенести производство Patriot в Украину: ответ посла

Украина, Вторник 23 апреля 2024 19:47
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Реально ли перенести производство Patriot в Украину: ответ посла Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Перенести производство Patriot в Украину вполне реально. Более того уже ведутся переговоры относительно этого процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в эфире национального телемарафона.

Маркарова пояснила, что строительство заводов для производства западных ПВО в Украине вполне возможно.

"Такая задача у нас стоит и от президента, и от министра обороны. Переговоры эти ведутся достаточно предметно с момента последнего визита президента в США, после этого наши компании встречались. Это уже очень предметная работа", - сказала посол.

Она отметила, что пока не может назвать каких-то четких рамок, но заверила, что со своей стороны Украина пытается ускорить процесс.

"Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже начали строительство или совместные проекты с украинскими компаниями дома. Мы будем активно работать, чтобы это касалось всех возможностей, включая такие сложные как Patriot", - добавила она.

Нехватка ПВО в Украине

Увеличение российских обстрелов и задержка американской помощи привела к тому, что этой весной Украина столкнулась со значительной нехваткой систем противовоздушной обороны.

В свою очередь, это дало россиянам возможность разрушать украинскую энергосистему и бить по незащищенным гражданским городам.

В частности, из-за малого количества ПВО, недавно россияне уничтожили Трипольскую ТЭС.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, что Российской Федерации удалось уничтожить Трипольскую ТЭС только потому, что во время отражения атаки закончились ракеты, защищавшие Триполье.

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