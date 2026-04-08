Снизят ли мобилизационный возраст в Украине: в ОП дали откровенный ответ

08:30 08.04.2026 Ср
2 мин
Ситуация с мобилизацией в стране уже значительно лучше
aimg Татьяна Степанова aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса (facebook.com/zelenskyy.official)

Снижение мобилизационного возраста в Украине ниже 25 лет пока не рассматривается.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько можно, по такому чувствительному вопросу. У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация по мобилизации и положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году", - сказал Палиса.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, и рекрутинг улучшился, и улучшилась сама мобилизация. Также были устранены определенные операционные пробелы, которые были в процессе мобилизации.

"Хотя много работы сделано и еще больше работы надо сделать", - добавил заместитель главы ОП.

В то же время Палиса отметил, что снижение возрастного порога для мобилизации ниже 25 лет и изменение правил выезда для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не планируются.

"На данный момент по обеим позициям - это не рассматривается", - сказал он.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Напомним, в апреле 2024 года был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

В то же время тема мобилизации в Украине с 18 лет всегда активно обсуждалась в публичном пространстве. В частности, на этом настаивают западные партнеры. Однако украинская власть не готова на такой шаг.

Сейчас в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет.

