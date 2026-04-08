Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: в ОП дали відверту відповідь

Зниження мобілізаційного віку в Україні нижче 25 років наразі не розглядається.
Про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я намагатимуся відповідати настільки відверто, наскільки можна, щодо такого чутливого питання. У нас уже протягом 10 місяців значно краща ситуація стосовно мобілізації і позитивна динаміка, яка дозволяє Силам оборони відчувати себе краще, ніж минулого року", - сказав Паліса.
За його словами, порівнюючи з минулим роком, і рекрутинг покращився, і покращилась сама мобілізація. Також були усунуті певні операційні прогалини, які були у процесі мобілізації.
"Хоча багато роботи зроблено і ще більше роботи треба зробити", - додав заступник глави ОП.
Водночас Паліса зазначив, що зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18-23 років наразі не плануються.
"На даний момент по обох позиціях - це не розглядається", - сказав він.
Нагадаємо, у квітні 2024 року було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.
Водночас тема мобілізації в Україні з 18 років завжди активно обговорювалася у публічному просторі. Зокрема, на цьому наполягають західні партнери. Однак українська влада не готова на такий крок.
