"Чуда не будет". Буданов сделал заявление об изменениях в мобилизации

В вопросе изменений в процессе мобилизации в Украине не стоит рассчитывать на чудо. Процесс мобилизации хаотичен, однако пока идет война, большинство проблем решить невозможно.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Будано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне ".

Буданов, комментируя возможные изменения в процессе мобилизации и работе территориальных центров комплектования (ТЦК) назвал нынешний мобилизационный процесс хаотичным. Однако он признал - во время войны решить эти проблемы невозможно.

По словам Буданова, армии нужен "человеческий капитал" - но люди не хотят мобилизоваться и воевать после того, что видят о войне в социальных сетях, в том числе в Telegram.

"А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут - их придется мобилизовать", - пояснил он.

При этом Буданов призвал не ожидать чуда от того, что изменятся название ТЦК, или формат их делать. Сущность процесса останется той же самой - мобилизация.

"Или фронт падет", - резюмировал он.