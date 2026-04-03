ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Чуда не будет". Буданов сделал заявление об изменениях в мобилизации

22:45 03.04.2026 Пт
2 мин
Сущность мобилизационного процесса останется такой же, поскольку во время войны изменить кардинально ее невозможно
aimg Антон Корж
"Чуда не будет". Буданов сделал заявление об изменениях в мобилизации Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)

В вопросе изменений в процессе мобилизации в Украине не стоит рассчитывать на чудо. Процесс мобилизации хаотичен, однако пока идет война, большинство проблем решить невозможно.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Будано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".

Буданов, комментируя возможные изменения в процессе мобилизации и работе территориальных центров комплектования (ТЦК) назвал нынешний мобилизационный процесс хаотичным. Однако он признал - во время войны решить эти проблемы невозможно.

По словам Буданова, армии нужен "человеческий капитал" - но люди не хотят мобилизоваться и воевать после того, что видят о войне в социальных сетях, в том числе в Telegram.

"А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут - их придется мобилизовать", - пояснил он.

При этом Буданов призвал не ожидать чуда от того, что изменятся название ТЦК, или формат их делать. Сущность процесса останется той же самой - мобилизация.

"Или фронт падет", - резюмировал он.

Напомним, что в Минобороны заверили, что в Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Это произошло после того, как 2 апреля во Львове напали с ножом на военнослужащего ТЦК. В результате полученных ранений мужчина погиб.

Еще одной причиной стали многочисленные скандалы с силовой мобилизацией на улицах в Украине. Например, очередной скандал произошел в Одессе 3 апреля. Во время задержания водителя, который якобы "находился в розыске", полицейские сломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.

При этом ранее в марте в Одессе произошел еще один инцидент: в Пересыпском районе женщина попала под колеса микроавтобуса ТЦК. В результате ДТП была назначена служебная проверка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Кирилл Буданов ТЦК Мобилизация в Украине
Новости
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
