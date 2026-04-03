"Чуда не будет". Буданов сделал заявление об изменениях в мобилизации
В вопросе изменений в процессе мобилизации в Украине не стоит рассчитывать на чудо. Процесс мобилизации хаотичен, однако пока идет война, большинство проблем решить невозможно.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Будано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне".
Буданов, комментируя возможные изменения в процессе мобилизации и работе территориальных центров комплектования (ТЦК) назвал нынешний мобилизационный процесс хаотичным. Однако он признал - во время войны решить эти проблемы невозможно.
По словам Буданова, армии нужен "человеческий капитал" - но люди не хотят мобилизоваться и воевать после того, что видят о войне в социальных сетях, в том числе в Telegram.
"А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями мостика не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут - их придется мобилизовать", - пояснил он.
При этом Буданов призвал не ожидать чуда от того, что изменятся название ТЦК, или формат их делать. Сущность процесса останется той же самой - мобилизация.
"Или фронт падет", - резюмировал он.
Напомним, что в Минобороны заверили, что в Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Это произошло после того, как 2 апреля во Львове напали с ножом на военнослужащего ТЦК. В результате полученных ранений мужчина погиб.
Еще одной причиной стали многочисленные скандалы с силовой мобилизацией на улицах в Украине. Например, очередной скандал произошел в Одессе 3 апреля. Во время задержания водителя, который якобы "находился в розыске", полицейские сломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.
При этом ранее в марте в Одессе произошел еще один инцидент: в Пересыпском районе женщина попала под колеса микроавтобуса ТЦК. В результате ДТП была назначена служебная проверка.