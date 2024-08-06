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Вениславский о снижении призывного возраста до 18 лет: партнеры поднимают этот вопрос

Вторник 06 августа 2024 14:40
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Вениславский о снижении призывного возраста до 18 лет: партнеры поднимают этот вопрос Фото: Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Виталий Носаач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Впрочем, этот вопрос периодически поднимают партнеры Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народного депутата Федора Вениславского во время брифинга.

Как рассказал Вениславский, пока никаких инициатив о снижении призывного возраста на уровне Верховной Рады нет. В частности соответствующие идеи не высказывались и представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли активно воевать. Впрочем, на уровне нашего государства, на уровне исполнительной и законодательной власти - никаких инициатив нет, - добавил он.

Мобилизация в Украине

В конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В документе отмечалось, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.

В частности, уже в апреле был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Также РБК-Украина рассказывало и о том, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.

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