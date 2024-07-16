Будут ли задержать не обновивших данные и задержат ли тех, кто обновил: ответ Минобороны
Полиция будет доставлять в ТЦК всех мужчин, которые не обновили свои данные до 16 июля. Также задержат тех, кто обновил данные, но не пришел по повестке на военно-врачебную комиссию.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля".
Как сообщили РБК-Украина в Министерстве обороны, полицейские смогут задерживать военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в период с 18 мая по 16 июля 2024 года.
Их будут доставлять непосредственно в ТЦК и СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своей воинской обязанности.
В Минобороны уточнили, что также полицейские смогут задерживать тех военнообязанных, которые выполнили требования по обновлению персональных данных в соответствии с новым законом о мобилизации, только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений.
В качестве примеров приводятся такие правонарушения, как игнорирование повесток ТЦК и СП с целью прохождения военно-врачебной комиссии, отказ от получения повестки с целью прохождения военно-врачебной комиссии и т.п.
Обновление данных по закону мобилизации
Напомним, 16 июля - последний день, когда можно обновить данные военнообязанным. Это можно сделать в ТЦК, ЦНАУ или через приложение "Резерв+".
Власти Киева советуют мужчинам делать это через "Резерв+", поскольку в ЦНАУ большие очереди, а обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦНАУ.
Народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, в Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, потенциально подлежащих мобилизации. Остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллионов военнообязанных.
По данным Минобороны, по состоянию на 14 июля 2024 года свои военно-учетные данные обновили более 4 млн украинцев.