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В Раде назвали количество мужчин от 25 до 60 лет и численность забронированных

Украина, Четверг 04 июля 2024 14:15
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В Раде назвали количество мужчин от 25 до 60 лет и численность забронированных В Украине 11 млн мужчин мобилизационного возраста (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается около 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, потенциально подлежащих мобилизации. Из них забронировано 565 тысяч.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Наталуха из фракции "Слуга народа". сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Громадському радіо"

По его словам, остается открытым вопрос, сколько из 11,1 миллионов военнообязанных. "Потому что системное обновление данных происходит вот у нас на глазах буквально. Финальную цифру не знает никто по состоянию на данный момент. Конечно, военные знают больше, чем мы, и Генштаб и Минобороны, это очевидно. Но нельзя сказать, что где-то эта цифра, ее можно пойти посмотреть", – сказал он.

Депутат предположил, что из этих 11,1 миллиона до 1,5 миллиона могут иметь инвалидность, "хотя полноценной статистики к сожалению у нас в стране никто не ведет".

"Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин", - заявил Наталуха и добавил, есть что из них, конечно, часть уже, служит, а "часть уже за границей".

По его данным, сейчас забронировано 565 тысяч мужчин, но "это цифра очень динамичная и этот показатель он может и увеличиваться, кто-то может терять бронирование, но сейчас она вокруг от 5-6% от общего пула".

Наталуха сообщил, что по последним данным налоговой "в Украине официально трудоустроено около 2,620 млн мужчин - это наемные работники мобилизационного возраста".

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, по которому все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать в ТЦК или ЦНАПах, а также через приложение "Резерв+".

С тех пор данные обновили порядка 2,5 млн человек, в том числе 2 млн человек сделали это через "Резерв+".

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