Повестки по почте и штрафы. 14 вопросов к Минобороны о мобилизации после 16 июля

Сегодня последний день, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные, избежав наказания. После чего тех, кто не успел это сделать или проигнорировал требования закона, ожидают штрафные санкции.

Что изменится для военнообязанных после 16 июля?

Для законопослушных граждан, которые обновили свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024, ничего не изменится. Общая мобилизация продолжит происходить в порядке и способах, предусмотренных действующим законодательством.

Для военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в указанный период, предусмотрена административная ответственность по части третьей статьи 210-1 КУ об административных правонарушениях (далее - КУоАП) (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

При этом привлечение военнообязанного к административной ответственности никоим образом не освобождает его от выполнения воинского долга.

Что ждет и грозит тем, кто до 16 июля не обновит данные и не встанет на учет?

На вопрос будет ли им всем проводиться рассылка повесток на существующие почтовые адреса / открыто против всех производства / все будут объявлены в розыск в Минобороны отмечают, что необходимо различать ответственность для тех граждан, кто состоит на учете, но не обновил свои персональные данные в 60-дневный срок и не состоящих на военном учете, кто не встал на военный учет и не обновил свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024.

Первые могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации). В свою очередь, вторые могут быть привлечены к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП (нарушение правил военного учета), а в случае уклонения от военного учета после предупреждения руководителя ТЦК СП - к уголовной ответственности по части первой статьи 337 Уголовного кодекса Украины (далее - УКУ) ), и к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации). О суммах штрафов РБК-Украина писало здесь.

Однако в Минобороны обращают внимание, что автоматическое привлечение к ответственности не предусмотрено.

Что касается граждан, которые нарушают правила военного учета или законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, ТЦК СП будет направлять письменное уведомление в органы Национальной полиции Украины относительно их задержания и доставки в ТЦК с целью привлечения к ответственности и обеспечения исполнения воинского долга.

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, после наложения руководителем ТЦК квалифицированной электронной подписи могут:

централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения.

Определение объема мобилизационного ресурса осуществляется на уровне высших органов военного управления государства, поэтому не все выполнившие требования нового закона о мобилизации по обновлению персональных данных будут подлежать мобилизации, отметили в ведомстве.

Может ли полиция после 16 июля задержать военнообязанного, не обновившего данные? Могут ли задерживать тех, кто обновил?

Полицейские смогут задерживать и доставлять военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024, непосредственно в ТЦК СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своей воинской обязанности.

Также полицейские смогут задерживать тех военнообязанных, которые выполнили требования по обновлению персональных данных в соответствии с заключительными и переходными положениями ЗУ от 11.04.2024 № 3633-IX, только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений (например, в случае игнорирования повесток ТЦКСП) целью прохождения военно-врачебной комиссии, отказа от получения повестки с целью прохождения военно-врачебной комиссии и т.п.).

Если задерживают не обновившего данные, то какая его судьба дальше: везут в ТЦК и СП, штрафуют ли и то и другое? Что будет с "уклонистами" после штрафа: мобилизация?

Привлечение гражданина к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП никоим образом не освобождает его от исполнения своей воинской обязанности. Поэтому такие граждане могут быть призваны на военную службу во время мобилизации на особый период в общем порядке.

Кто будет штрафовать "уклонистов" - полиция, суд, другой вариант? Что ему грозит, если он не заплатит штраф?

Согласно статье 235 КУоАП дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, о нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, об повреждении военно-учетных документов или потере их по неосторожности (статьи 210, 210-1, 211 КУоАП (кроме правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, состоящими в запасе Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины) рассматривают ТЦК СП.

От имени ТЦК рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они делают это круглосуточно.

При этом штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, кроме случаев, предусмотренных статьями 300-1, 300-2 КУоАП, а в случае обжалования такого постановления - не позднее чем через 15 дней с дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Согласно статье 308 КУоАП в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, установленный частью 1 статьи 307 настоящего Кодекса, постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом .

В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с правонарушителя взимается: двойной размер штрафа, определенного в соответствующей статье настоящего Кодекса и указанного в постановлении о взыскании штрафа; расходы на учет указанных правонарушений. При этом действия государственных исполнителей по принудительному исполнению постановлений ТЦК регулируются ЗУ "Об исполнительном производстве", которое предусматривает право государственных исполнителей, в частности, налагать арест на банковские счета и имущество правонарушителей.

Кто и кому будут рассылать с 16 июля повестки по почте? Будут ли рассылать их тем, кто обновил данные?

Отправку повесток по почте будут осуществлять ТЦК СП.

Военнообязанные, которые не обновили свои персональные данные в период с 18.05.2024 по 16.07.2024, в первую очередь будут вызываться в ТЦК повестками с целью обновления персональных данных.

Военнообязанные, которые выполнили требования по обновлению персональных данных, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии.

Повестка по почте будет считаться врученной, даже если она была просто брошена в почтовый ящик, но сам получатель фактически не брал ее в руки и не видел?

В соответствии с пунктом 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК СП:

в случае вручения повестки - личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки; при отправке повестки средствами почтовой связи:

день получения такой почтовой отправки лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК СП при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК СП другого адреса места жительства.

Как военнообязанные, уже обновившие данные, будут получать так называемый вызов на прохождение ВВК? Кто из обновивших данные обязан самостоятельно придти и пройти ее?

Военнообязанные, выполнившие требования по обновлению персональных данных в соответствии с заключительными и переходными положениями ЗУ от 11.04.2024 № 3633-IX, могут вызываться в ТЦК повестками с целью прохождения военно-врачебной комиссии для определения пригодности для прохождения военной службы.

Будут ли вызывать через "Резерв+" на ВВК?

Через приложение Резерв+ вызов на ВВК не предусмотрен. Министерство обороны планирует ввести функционал, который позволит гражданам самостоятельно записываться для прохождения военно-врачебной комиссии через приложение, без необходимости посещать ВВК.

Поскольку военно-врачебная комиссия во время военного положения должна проходиться раз в год, путем цифровизации планируется упростить и облегчить этот процесс для граждан.

Когда заработает бронирование через "Резерв+"?

Электронное бронирование заработает в ближайшее время. Бронирование будет работать через "Дію". На первом этапе бронирования там будет работать для критически важных предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны.

Как будет работать бронирование на портале "Дія":

Организация должна направиться на получение устава критически важного соответствующего ЦОВ, соответствие критериям которого подтверждает организация. После получения такого статуса организация получает свой % сотрудников, имеющих право забронировать. После этого руководитель организации заходит на портал "Дія", где видит всех своих сотрудников и выбирает кого он бронирует. Система проверяет, является ли предприятие критически важным, или работник официально трудоустроен, или данные работника находятся в реестре Оберег. Руководители компаний представляют списки военнообязанных на бронирование. И свидетельствуют заявление электронной подписью. "Дія" пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток. Если ответ положительный - у работника обновится информация в приложении Резерв+.

Нужно ли проходить повторную ВВК тем, у кого остается по старым нормам статус "ограниченно пригодный" и при этом забронированный?

Согласно заключительным и переходным положениям ЗУ от 21.03.2024 № 3621-IX граждане Украины, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу настоящего Закона (т.е. до 04.05.2024) и в течение девяти месяцев (т.е. в срок до 04.02. 2025) подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе.

Выполнение указанной обязанности не зависит от того, гражданин состоит на специальном учете (забронированный), имеет ли отсрочку от мобилизации и т.п.

Кто из военнообязанных сможет выезжать за границу после 16 июля и достаточно ли "Резерв+" для выезда или нужны какие-либо дополнительные документы?

Порядок и условия пересечения гражданами Украины государственной границы Украины во время действия военного времени определены Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57.

Согласно правилам, пропуск граждан через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами подразделения охраны государственной границы. Администрация Госпогранслужбы организует в установленном законодательством порядке осуществление пограничного контроля и пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств и грузов, принимает решение о предоставлении в соответствии с законодательством разрешения на пересечение лицами государственной границы в упрощенном порядке.

Учитывая указанное, поднятый в обращении вопрос не относится к полномочиям Министерства обороны Украины.

Будет ли отсрочка в 2 месяца тем, кто сам пришел в ТЦК мобилизоваться?

В соответствии с частью третьей статьи 23 ВСУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии.

Поскольку в данной норме употребляется словосочетание "в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК", а не словосочетание "через два месяца со дня прохождения ВВК", военнообязанный должен явиться в ТЦК именно в сроки, определенные в соответствующей повестке, но при при этом такой срок не может быть больше периода двух месяцев со дня прохождения ВВК. Поэтому в данном случае речь об определенной отсрочке от призыва не идет.

Базовая военная подготовка в вузах начнется уже с этого учебного года?

Базовая общевойсковая подготовка, определенная статьей 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", начинается с 01.09.2025 г. для граждан: