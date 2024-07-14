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Военно-учетные данные обновили более 4 млн украинцев, - Минобороны

Воскресенье 14 июля 2024 22:09
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Военно-учетные данные обновили более 4 млн украинцев, - Минобороны Фото: приложение Резерв+ (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 14 июля 2024 года свои военно-учетные данные обновили более 4 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

В ведомстве отметили, что за неделю (с 8 по 14 июля) учетные данные через Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили 995 224 граждан. Всего с момента действия закона о мобилизации количество обновлений достигло более 4 млн.

В Минобороны напомнили, что обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП.

Напомним, что согласно заявлению Минобороны Украины, обновление военно-учетных данных не требует прохождения ВВК. Оно необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что обновление данных для военнообязанных не означает автоматическую мобилизацию. По словам директора Департамента кадровой политики МОУ Марка Андрусяка, потребность ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше, чем количество тех, кто обновил данные.

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