Чи затримають тих, хто не оновив дані та чи затримають тих, хто оновив: відповідь Міноборони

Поліція доставлятиме до ТЦК усіх чоловіків, які не оновили свої дані до 16 липня. Також затримають тих, хто оновив дані, але не прийшов за повісткою на військово-лікарську комісію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Повістки поштою та штрафи. 14 питань до Міноборони про мобілізацію після 16 липня ".

Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року.

Їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.

У Міноборони уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

Як приклади наводяться такі правопорушення, як ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.