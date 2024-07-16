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Чи затримають тих, хто не оновив дані та чи затримають тих, хто оновив: відповідь Міноборони

Україна, Вівторок 16 липня 2024 11:06
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Чи затримають тих, хто не оновив дані та чи затримають тих, хто оновив: відповідь Міноборони Фото: після 16 липня затримуватимуть тих, хто не оновив дані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець, Олександр Білоус

Поліція доставлятиме до ТЦК усіх чоловіків, які не оновили свої дані до 16 липня. Також затримають тих, хто оновив дані, але не прийшов за повісткою на військово-лікарську комісію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Повістки поштою та штрафи. 14 питань до Міноборони про мобілізацію після 16 липня".

Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року.

Їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.

У Міноборони уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

Як приклади наводяться такі правопорушення, як ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.

Оновлення даних за законом мобілізації

Нагадаємо, 16 липня – останній день, коли можна оновити дані військовозобов'язаним. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через додаток "Резерв+".

Влада Києва радить чоловікам робити це через "Резерв+", оскільки у ЦНАПах великі черги, а оновлення даних через цю програму практично не відрізняється від оновлення у ЦНАПі.

Народний депутат Дмитро Наталуха заявив, в Україні налічується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації. Залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних.

За даними Міноборони, станом на 14 липня 2024 року свої військово-облікові дані оновили понад 4 млн українців.

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