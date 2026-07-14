Останется ли Федоров министром обороны: что известно на сейчас

Сохранит ли Михаил Федоров должность министра обороны - одна из главных интриг очередной "перезагрузки" правительства.
РБК-Украина рассказывает, что известно о перспективах Федорова в Минобороны по состоянию на сейчас.
Сегодня утром нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале написала, что "по последним новостям", на место Федорова рассматривают действующего главу МВД Игоря Клименко. А его должен заменить Иван Выговский, который сегодня возглавляет Нацполицию.
Однако многочисленные источники РБК-Украина в разных органах власти не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отставке Федорова.
Как ранее сообщало РБК-Украина, между президентом Владимиром Зеленским и Федоровым ранее были определенные недоразумения. Собеседники РБК-Украина рассказывали, что отношения между министром и президентом остыли. Другие источники - это отрицали.
Но следует отметить, что во время комментирования недавних резонансных событий с ТЦК во Львове президент подчеркнул, что Минобороны должно выполнить все свои обещания по реформе мобилизации.
В партии "Слуга народа" в разговоре с РБК-Украина отмечали, что возможное увольнение Федорова станет сигналом об определенном выигрыше генералитета в противостоянии с министром.
В то же время реформы уже запущены, так что новый глава Минобороны не сможет от них отказаться, а на сам ход войны эта перестановка не повлияет, считает источник РБК-Украина.
Какие еще изменения могут произойти в Кабмине - читайте по ссылке.
Напомним, в воскресенье Зеленский неожиданно объявил о "перезагрузке" Кабмина и правоохранительной системы. Премьера Юлию Свириденко могут отправить послом в США, а новое правительство возглавит действующий глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Больше о "перезагрузке" Кабмина читайте в отдельном материале РБК-Украина по ссылке.