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Чи залишиться Федоров міністром оборони: що відомо на зараз

11:05 14.07.2026 Вт
2 хв
Перспективи Федорова на зараз туманні. Кого можуть розглядати на його місце?
aimg Мілан Лєліч aimg Дмитро Левицький
Фото: Михайло Федоров, міністр оборони (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Чи збереже Михайло Федоров посаду міністра оборони - одна з головних інтриг чергового "перезавантаження" уряду.

РБК-Україна розповідає, що відомо про перспективи Федорова в Міноборони станом на зараз.

Сьогодні зранку нардеп від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі написала, що "за останніми новинами", на місце Федорова розглядають чинного голову МВС Ігоря Клименка. Його ж має замінити Іван Вигівський, який сьогодні очолює Нацполіцію.

Однак наразі численні джерела РБК-Україна в різних органах влади не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо відставки Федорова.

Які причини можливих кадрових змін

Як раніше розповідало РБК-Україна, між президентом Володимиром Зеленським і Федоровим раніше були певні непорозуміння. Співрозмовники РБК-Україна розповідали, що стосунки між міністром та президентом охололи. Інші джерела - це заперечували.

Але варто зауважити, що під час коментування нещодавніх резонансних подій з ТЦК у Львові президент наголосив, що Міноборони має виконати всі свої обіцянки щодо реформи мобілізації.

У партії "Слуга народу" в розмові з РБК-Україна зазначали, що можливе звільнення Федорова стане сигналом про певний виграш генералітету в протистоянні з міністром.

Водночас реформи вже запущено, тож новий очільник Міноборони не зможе від них відмовитися, а на сам хід війни ця перестановка не вплине, вважає джерело РБК-Україна.

Які ще зміни можуть відбутися в Кабміні - читайте за посиланням.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, в неділю Зеленський неочікувано оголосив про "перезавантаження" Кабміну та правоохоронної системи. Прем'єрку Юлію Свириденко можуть відправити послом в США, а новий уряд очолить чинний голова "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Більше про "перезавантаження" Кабміну читайте в окремому матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Михайло ФедоровКабінет Міністрів України