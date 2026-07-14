ua en ru
Вт, 14 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Правительство Юлии Свириденко: какие министерства есть и что может измениться после отставки

10:14 14.07.2026 Вт
3 мин
Список министерств планируют изменить после отставки Кабмина
aimg Ирина Гамерская
Правительство Юлии Свириденко: какие министерства есть и что может измениться после отставки Фото: Юлия Свириденко (пресс-служба Кабмина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Правительство Юлии Свириденко сегодня, вероятно, уйдет в отставку. Это предусмотрено процедурой в случае увольнения премьера.

Кто возглавляет министерства сейчас и как может измениться Кабмин в случае смены премьера - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Отставка Свириденко

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин и предложил Свириденко новый пост (вероятно, посла в США). Вчера, 13 июля, в Раду уже поступило заявление премьера об увольнении. Сегодня во второй половине дня Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении главы правительства.

По процедуре в случае увольнения премьера все правительство автоматически уходит в отставку.

Кабмин Свириденко

Юлия Свириденко возглавляет правительство с 17 июля 2025 года, до этого она руководила Министерством экономики. Состав Кабмина Свириденко:

  • Денис Шмыгаль - первый вице-премьер - министр энергетики,
  • Алексей Кулеба - вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий,
  • Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,
  • Татьяна Бережная - вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры,
  • Матвей Бедный - министр молодежи и спорта,
  • Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов,
  • Игорь Клименко - министр внутренних дел,
  • Оксен Лесовой - министр образования и науки,
  • Виктор Ляшко - министр здравоохранения,
  • Сергей Марченко - министр финансов,
  • Андрей Сибига - министр иностранных дел,
  • Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,
  • Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства,
  • Михаил Федоров - министр обороны,
  • Людмила Сугак - в.и.о министра юстиции,
  • Александр Борняков - в.и.о министра цифровой трансформации.

Что дальше

Как ожидается, уже в четверг Рада должна голосовать за нового премьера. Вероятно, преемником Свириденко станет Сергей Корецкий ("Нафтогаз"). После этого Рада должна проголосовать и состав нового правительства. Кандидатов в министры уже вносит новый премьер. Всех, кроме МИД и Минобороны, их должен внести президент.

Фото: возможные ротации в Кабмине (инфографика РБК-Украина)

По данным источников РБК-Украина, в Кабмине возможны следующие изменения:

  • Алексей Кулеба почти точно не войдет в новый состав правительства.
  • Пост министра развития общин и территорий предлагают разделить на Минрегион и Мининфраструктуры и восстановления.
  • Кандидат на Минрегион - Виталий Безгин.
  • На должность главы Мининфраструктуры рассматриваются руководители ОВА (среди вариантов - Олег Синегубов, Николай Калашник, Иван Федоров).
  • Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет разделено: Алексей Соболев возглавит направления экономики и окружающей среды, Тарас Высоцкий - отдельное Министерство сельского хозяйства.
  • На должность министра образования и науки вместо Оксена Лесового рассматривают Николая Трофименко (кандидатура не финализирована).

Другие возможные ротации:

  • На должность вице-премьера по евроинтеграции вместо Тараса Качки может быть назначен Всеволод Ченцов.
  • Возможна замена главы Министерства ветеранов Натальи Калмыковой (кандидат неизвестен).
  • Не исключена замена министра обороны Михаила Федорова (рассматриваются кандидатура Игоря Клименко или другие).
Читайте также:Зима близко? Зачем Зеленский сейчас сменяет премьера и какие еще будут перестановки
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко Кабинет Министров Украины
Новости
Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев
Повреждена школа-интернат, были пожары: ГСЧС рассказала о последствиях атаки на Киев
Аналитика
"Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Никто не имеет права диктовать нам, кого считать своими героями": интервью с Борисом Тарасюком