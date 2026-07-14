Правительство Юлии Свириденко: какие министерства есть и что может измениться после отставки

Правительство Юлии Свириденко сегодня, вероятно, уйдет в отставку. Это предусмотрено процедурой в случае увольнения премьера.

Кто возглавляет министерства сейчас и как может измениться Кабмин в случае смены премьера - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Отставка Свириденко

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский объявил о намерении обновить Кабмин и предложил Свириденко новый пост (вероятно, посла в США). Вчера, 13 июля, в Раду уже поступило заявление премьера об увольнении. Сегодня во второй половине дня Рада должна рассмотреть вопрос об увольнении главы правительства.

По процедуре в случае увольнения премьера все правительство автоматически уходит в отставку.

Кабмин Свириденко

Юлия Свириденко возглавляет правительство с 17 июля 2025 года, до этого она руководила Министерством экономики. Состав Кабмина Свириденко:

Денис Шмыгаль - первый вице-премьер - министр энергетики,

Алексей Кулеба - вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий,

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции,

Татьяна Бережная - вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры,

Матвей Бедный - министр молодежи и спорта,

Наталья Калмыкова – министр по делам ветеранов,

Игорь Клименко - министр внутренних дел,

Оксен Лесовой - министр образования и науки,

Виктор Ляшко - министр здравоохранения,

Сергей Марченко - министр финансов,

Андрей Сибига - министр иностранных дел,

Алексей Соболев - министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства,

Денис Улютин - министр социальной политики, семьи и единства,

Михаил Федоров - министр обороны,

Людмила Сугак - в.и.о министра юстиции,

Александр Борняков - в.и.о министра цифровой трансформации.

Что дальше

Как ожидается, уже в четверг Рада должна голосовать за нового премьера. Вероятно, преемником Свириденко станет Сергей Корецкий ("Нафтогаз"). После этого Рада должна проголосовать и состав нового правительства. Кандидатов в министры уже вносит новый премьер. Всех, кроме МИД и Минобороны, их должен внести президент.

Фото: возможные ротации в Кабмине (инфографика РБК-Украина)

По данным источников РБК-Украина, в Кабмине возможны следующие изменения:

Алексей Кулеба почти точно не войдет в новый состав правительства.

почти точно не войдет в новый состав правительства. Пост министра развития общин и территорий предлагают разделить на Минрегион и Мининфраструктуры и восстановления.

Кандидат на Минрегион - Виталий Безгин.

На должность главы Мининфраструктуры рассматриваются руководители ОВА (среди вариантов - Олег Синегубов, Николай Калашник, Иван Федоров).

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет разделено: Алексей Соболев возглавит направления экономики и окружающей среды, Тарас Высоцкий - отдельное Министерство сельского хозяйства.

возглавит направления экономики и окружающей среды, - отдельное Министерство сельского хозяйства. На должность министра образования и науки вместо Оксена Лесового рассматривают Николая Трофименко (кандидатура не финализирована).

Другие возможные ротации: