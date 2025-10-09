Останется ли бесплатным проезд в Харькове: мэр дал ответ

Транспорт в Харькове

Бесплатный проезд в Харькове был введен в мае 2022 года после восстановления работы общественного транспорта во время полномасштабного вторжения. Главной целью инициативы было поддержать жителей города в сложные времена.

Сейчас бесплатно пользоваться можно трамваями, троллейбусами, метро и коммунальными автобусами, то есть всеми видами муниципального транспорта.

Финансирование обеспечивает городской совет, дотируя коммунальные предприятия для поддержки бесплатной перевозки.

Как объяснял мэр Игорь Терехов, проезд будет оставаться бесплатным столько, сколько позволяет городской бюджет.

"Когда не будет таких возможностей, я откровенно скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", - заявлял он.