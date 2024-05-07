Остается ли проезд бесплатным в Харькове после отмены налогов: ответ Терехова

Фото: проезд в Харькове после отмены налогов (GettyImages)

Проезд в транспорте в Харькове будет оставаться бесплатным, несмотря на отмену налогов для бизнеса, наполняющих бюджет города.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Объектив".

Как отмечает Терехов, власти города приняли на сессии городского совета важное решение для всего бизнеса Харькова. В частности, речь идет об отмене фактически всех налогов, которые город получает в городской бюджет. "Это прежде всего земельный налог, это налог на недвижимость и для четвертой группы это налог на доходы", - отметил мэр Харькова. Также он подчеркнул, что сокращение бюджета города не ожидается, ведь есть договоренность с правительством страны о компенсации потери городского бюджета, поэтому проезд в городском транспорте в Харькове будет оставаться бесплатным.