Чи залишиться безкоштовним проїзд у Харкові: мер дав відповідь

"Трамваї, тролейбуси, метро, автобуси - це муніципальний транспорт. Ми возимо безкоштовно, бо для кожної родини це економія у 3-4 тисячі гривень на місяць. А для пенсіонера - це життя", - зазначив Терехов.

Мер додав, що місто навіть почало готувати жінок-водійок для автобусів і метро, що є частиною місцевої ініціативи та боротьби за комфорт і безпеку громадян.