Как долго проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным: ответ Терехова

Проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока такая возможность есть у городского бюджета.

"Мне очень часто задают этот вопрос. Я говорю так: пока есть возможности у городского бюджета, мы будем оставлять бесплатный проезд. Когда не будет таких возможностей, я откровенно скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", - заявил он.

Терехов добавил, что те, кто имел льготы и бесплатный проезд до войны, продолжат пользоваться транспортом бесплатно.

"Все те категории людей, которые имели льготы и бесплатный проезд до войны - это пенсионеры и участники боевых действий, наши военные, правоохранительные органы, "чернобыльцы", дети Второй мировой войны - они будут пользоваться им бесплатно", - отметил он.