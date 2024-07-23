Как долго проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным: ответ Терехова
Проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока такая возможность есть у городского бюджета.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
"Мне очень часто задают этот вопрос. Я говорю так: пока есть возможности у городского бюджета, мы будем оставлять бесплатный проезд. Когда не будет таких возможностей, я откровенно скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", - заявил он.
Терехов добавил, что те, кто имел льготы и бесплатный проезд до войны, продолжат пользоваться транспортом бесплатно.
"Все те категории людей, которые имели льготы и бесплатный проезд до войны - это пенсионеры и участники боевых действий, наши военные, правоохранительные органы, "чернобыльцы", дети Второй мировой войны - они будут пользоваться им бесплатно", - отметил он.
Транспорт в Харькове
Харьков является одним из крупнейших транспортных узлов Украины. Город связан с многочисленными городами мира с помощью воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Через Харьков проходит ряд европейских транспортных коридоров.
В Харькове представлен весь спектр транспорта - железная дорога, международный аэропорт, маршрутные автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.
Отметим, что в Харькове с мая 2022 года пассажиры ездят в общественном транспорте бесплатно. При этом местные власти заявляли, что не намерены возвращать плату за проезд в Харькове в 2024 году.
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