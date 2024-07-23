ua en ru
Вт, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как долго проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным: ответ Терехова

Вторник 23 июля 2024 08:41
UA EN RU
Как долго проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным: ответ Терехова Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока такая возможность есть у городского бюджета.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мне очень часто задают этот вопрос. Я говорю так: пока есть возможности у городского бюджета, мы будем оставлять бесплатный проезд. Когда не будет таких возможностей, я откровенно скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", - заявил он.

Терехов добавил, что те, кто имел льготы и бесплатный проезд до войны, продолжат пользоваться транспортом бесплатно.

"Все те категории людей, которые имели льготы и бесплатный проезд до войны - это пенсионеры и участники боевых действий, наши военные, правоохранительные органы, "чернобыльцы", дети Второй мировой войны - они будут пользоваться им бесплатно", - отметил он.

Транспорт в Харькове

Харьков является одним из крупнейших транспортных узлов Украины. Город связан с многочисленными городами мира с помощью воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Через Харьков проходит ряд европейских транспортных коридоров.

В Харькове представлен весь спектр транспорта - железная дорога, международный аэропорт, маршрутные автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

Отметим, что в Харькове с мая 2022 года пассажиры ездят в общественном транспорте бесплатно. При этом местные власти заявляли, что не намерены возвращать плату за проезд в Харькове в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Терехов Харьков Война в Украине Война России против Украины
NEWS
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
В Харькове осенью воздушную тревогу начнут объявлять отдельно от области, - Терехов
DAILY
Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины