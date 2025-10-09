ua en ru
Останется ли бесплатным проезд в Харькове: мэр дал ответ

Харьков, Четверг 09 октября 2025 11:55
Фото: проезд в транспорте Харькова оставят бесплатным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

В Харькове пока не планируют отменять бесплатный проезд в общественном транспорте. Трамваи, троллейбусы, метро и автобусы продолжат работать бесплатно.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью РБК-Украина.

"Трамваи, троллейбусы, метро, автобусы - это муниципальный транспорт. Мы возим бесплатно, потому что для каждой семьи это экономия в 3-4 тысячи гривен в месяц. А для пенсионера - это жизнь", - отметил Терехов.

Мэр добавил, что город даже начал готовить женщин-водителей для автобусов и метро, что является частью местной инициативы и борьбы за комфорт и безопасность граждан.

Транспорт в Харькове

Бесплатный проезд в Харькове был введен в мае 2022 года после восстановления работы общественного транспорта во время полномасштабного вторжения. Главной целью инициативы было поддержать жителей города в сложные времена.

Сейчас бесплатно пользоваться можно трамваями, троллейбусами, метро и коммунальными автобусами, то есть всеми видами муниципального транспорта.

Финансирование обеспечивает городской совет, дотируя коммунальные предприятия для поддержки бесплатной перевозки.

Как объяснял мэр Игорь Терехов, проезд будет оставаться бесплатным столько, сколько позволяет городской бюджет.

"Когда не будет таких возможностей, я откровенно скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", - заявлял он.

