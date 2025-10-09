ua en ru
Чи залишиться безкоштовним проїзд у Харкові: мер дав відповідь

Харків, Четвер 09 жовтня 2025 11:55
UA EN RU
Чи залишиться безкоштовним проїзд у Харкові: мер дав відповідь Фото: проїзд у транспорті Харкова залишать безкоштовним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

У Харкові поки не планують скасовувати безоплатний проїзд у громадському транспорті. Трамваї, тролейбуси, метро та автобуси продовжать працювати безкоштовно.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Трамваї, тролейбуси, метро, автобуси - це муніципальний транспорт. Ми возимо безкоштовно, бо для кожної родини це економія у 3-4 тисячі гривень на місяць. А для пенсіонера - це життя", - зазначив Терехов.

Мер додав, що місто навіть почало готувати жінок-водійок для автобусів і метро, що є частиною місцевої ініціативи та боротьби за комфорт і безпеку громадян.

Транспорт у Харкові

Безкоштовний проїзд у Харкові було запроваджено у травні 2022 року після відновлення роботи громадського транспорту під час повномасштабного вторгнення. Головною метою ініціативи було підтримати мешканців міста в складні часи.

Наразі безкоштовно користуватися можна трамваями, тролейбусами, метро та комунальними автобусами, тобто всіма видами муніципального транспорту.

Фінансування забезпечує міська рада, дотуючи комунальні підприємства для підтримки безкоштовного перевезення.

Як пояснював мер Ігор Терехов, проїзд залишатиметься безкоштовним стільки, скільки дозволяє міський бюджет.

"Коли не буде таких можливостей, я відверто скажу харків'янам, що у нас таких можливостей більше немає", - заявляв він.

