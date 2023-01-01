Закончится ли война в Украине в 2023 году: прогнозы и условия

Оптимистический прогноз

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заверяет, что проигрыш России в войне против Украины – решенный вопрос. Украинцев еще ждут тяжелые периоды, но Россия непременно проиграет.

Ранее глава разведки прогнозировал, что к концу весны 2023 года ВСУ зайдут в Крым. В декабре он подтвердил свою оценку, отметив, что все двигается по графику. По мнению Буданова, полуостров удастся вернуть сочетанием военной силы и дипломатии.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал он.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов также считает реалистичной вероятность окончания войны до лета.

"Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице", - отметил Данилов, согласившись с оценкой Кирилла Буданова.

У России практически не осталось ресурсов для ведения войны. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ее финал возможен уже весной или летом в 2023 году. Об этом свидетельствуют психологические и математические факторы с учетом истощенности ресурсов в РФ, санкционного давления и международной изоляции.

В Белом доме прогнозируют продолжение военных действий "в течение некоторого времени в будущем" и "очень динамичный" зимний период на фронте. А бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес уверен в своем прогнозе, что Крым является ключом к победе Украины, и его удастся освободить до конца августа 2023.

Решающие месяцы

Зима может стать критическим периодом из-за вероятного нового наступления российских войск. В военном и политическом руководстве Украины заявили о наличии признаков подготовки РФ к эскалации и обратились к союзникам с просьбой об увеличении военной помощи.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не исключил, что Россия может возобновить наступление в январе-марте 2023. Для этого задействуют 200 тысяч мобилизованных оккупантов.

Однако ВСУ готовятся к любому сценарию и уже работают над большой операцией. Генерал заявил, что беспрекословно верит в победу Украины в борьбе с российской агрессией, но для этого необходимы ресурсы.

Преидент Владимир Зеленский назвал следующие полгода решающими, которые потребуют больше усилий, чем за все прошедшее время. Поэтому Украина нуждается в более современных вооружениях и в большем объеме поставок.

Глава государства считает, что дальнейший ход развития войны будет зависеть от исхода битвы за Бахмут, который армия оккупантов безуспешно пытается захватить на протяжении многих месяцев. Во время визита в США Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену за усилением военной поддержки, чтобы переломить ситуацию на фронте.

В ответ американский лидер пообещал, что Украина сможет победить на поле боя с помощью США и союзников. "Мы будем с вами на каждом этапе этого пути, столько, сколько понадобится. То, чего вы добились, имеет значение не только для Украины, но и для всего мира. И вместе мы добьемся, чтобы пламя свободы горело ярко, и свет победит тьму", - сказал Байден.

Условия окончания войны

Президент Украины не говорит о сроках войны, но имеет четкое видение условий ее завершения: никаких уступок территории, полный вывод войск РФ и выплата репараций.

"Для меня как президента справедливый мир - никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, компенсации всех убытков, которые нанесла российская агрессия. Не может быть "справедливого мира" в войне, которую принесли эти нелюди", - подчеркивает Владимир Зеленский.

Ранее в интервью для Netflix Зеленский предположил, что вторжение в Украину может прекратиться, если президент РФ Владимир Путин умрет. Поскольку российские политики будут полностью заняты внутренними вопросами. В этом, по его словам, и есть самая большая опасность авторитарного режима, который действует в России.

В РФ готовы идти до конца

Последние заявления российских властей подтверждают их намерения продолжать вооруженную агрессию на территории Украины, несмотря на отсутствие каких-либо успехов на фронте.

Так, недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заикнулся о новых наступательных действиях. Будто для этого и собирают мобилизованных.

Говоря о возможном "мире" с Украиной, в Москве настаивают, что российская армия не уйдет с оккупированных земель. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что любой "мирный план" якобы должен учитывать, что войска РФ не будут возвращать Киеву контроль над захваченными ими территориями.

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что "хочет поскорее закончить войну против Украины, а не заострять ситуацию дальше", но Киев якобы не выражает готовности к мирным переговорам.

В то же время Путин предупредил россиян, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом, очевидно, пытаясь оправдать слабость своей армии.

Каким видят ход войны в США и НАТО

На Западе говорят о неудачах РФ в войне против Украины, но еще не видят предпосылок к прекращению боевых действий.

Американский лидер Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что президент РФ Путин не собирается останавливать вооруженную агрессию против Украины. При этом он отметил, что не стоит недооценивать влияние этой войны непосредственно на Россию, а именно, на потери, которые они испытывают.

Байден выразил мнение, что президент РФ может прекратить войну в Украине в тот же день, как примет решение и выведет свои войска, но выиграть ее он уже не может.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия не ищет мира, а надеется заморозить конфликт и получить время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.

Однако Столтенберг считает, что Путин допустил две стратегические ошибки, недооценив Украину и единство НАТО, а помощь США и союзников уже поставила Москву в невыгодное положение.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров, как и большинство войн. Самый быстрый способ добиться этого - оказать украинцам военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", - рассказал генсек о перспективах окончания войны.

Стоит отметить, украинские власти неоднократно подчеркивали, что мирным переговорам с Россией должна предшествовать реализация шагов, которые президент Владимир Зеленский представил в "формуле мира". Среди них вывод российских войск со всех международно признанных территорий Украины, полное прекращение боевых действий и компенсация нанесенного ущерба.