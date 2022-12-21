Когда будет освобожден Крым: прогноз генерала Бена Ходжеса

Крым будет освобожден до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council.

Во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне военный эксперт подчеркнул, что совсем необязательно для освобождения Крыма бросать танки на штурм Перекопа. По его мнению, чтобы освободить полуостров от российских военных, достаточно регулярно обстреливать пути его снабжения - Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.

"Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил", - подчеркнул Ходжес.

Американский генерал считает: причина того, что у украинцев еще нет в своем арсенале этого оружия, заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить россиян уйти из Крыма.

"Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы", - объясняет эксперт.

По мнению Ходжеса, Белый дом должен сказать, что мы хотим, чтобы Украина победила. И мы сделаем все, чтобы Украина победила.

"Если бы они это сказали, то все разговоры о том, сколько и какого оружия давать, не были бы даже предметом для дискуссии", - подчеркнул генерал.

Однако, по его словам, пока Россия контролирует Крым, имея там военные базы, до этого полуостров будет оставаться площадкой для начала новой войны.

"Я думаю, что Крым - это ключ к победе. Это решающая территория. Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно получим следующую фазу этого конфликта", - считает Годжес.

И добавил: что сегодня он еще более уверен в своем прогнозе, чем месяц назад.