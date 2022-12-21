Когда будет освобожден Крым: прогноз генерала Бена Ходжеса
Крым будет освобожден до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council.
Во время встречи в Atlantic Council в Вашингтоне военный эксперт подчеркнул, что совсем необязательно для освобождения Крыма бросать танки на штурм Перекопа. По его мнению, чтобы освободить полуостров от российских военных, достаточно регулярно обстреливать пути его снабжения - Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь.
"Если бы у украинцев сейчас были дальнобойные ракеты ATACMS, они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания российских вооруженных сил", - подчеркнул Ходжес.
Американский генерал считает: причина того, что у украинцев еще нет в своем арсенале этого оружия, заключается в том, что слишком много людей в Администрации США сомневаются, что можно заставить россиян уйти из Крыма.
"Где-то в глубине сердца они считают, что это невозможно. И такая попытка приведет к эскалации с применением атомной бомбы", - объясняет эксперт.
По мнению Ходжеса, Белый дом должен сказать, что мы хотим, чтобы Украина победила. И мы сделаем все, чтобы Украина победила.
"Если бы они это сказали, то все разговоры о том, сколько и какого оружия давать, не были бы даже предметом для дискуссии", - подчеркнул генерал.
Однако, по его словам, пока Россия контролирует Крым, имея там военные базы, до этого полуостров будет оставаться площадкой для начала новой войны.
"Я думаю, что Крым - это ключ к победе. Это решающая территория. Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму, тогда через несколько лет гарантированно получим следующую фазу этого конфликта", - считает Годжес.
И добавил: что сегодня он еще более уверен в своем прогнозе, чем месяц назад.
Недавно РБК-Украина сообщало, что генерал Бен Ходжес отметил: Россия вряд ли сможет прибегнуть к новому наступлению в феврале следующего года.
Кроме того, мы писали со ссылкой на страницу генерала в отставке Бена Ходжеса, что Вооруженные силы Украины будут наносить удары по штабам РФ на оккупированных территориях до февраля. Это создаст условия для операции по освобождению Крыма.
Напомним, что Ходжес спрогнозировал ход войны в Украине после освобождения Херсона.
Также генерал Ходжес заявил, что ВСУ могут вытеснить россиян на линию 23 февраля в течение двух месяцев.
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