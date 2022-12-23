В НАТО раскрыли намерения России по возобновлению наступления на Украину

Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Страна-агрессор хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованную в Financial Times.

Он отметил, что за последние месяцы в России мобилизовали более 200 тысяч дополнительных военных и продемонстрировали готовность нести большое количество потерь.

"Они стремятся получить больше оружия и боеприпасов от других авторитарных режимов, таких как Иран. Россия надеется заморозить войну, чтобы разрешить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление", - сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил России начать вывод оккупационных войск на Рождество как шаг к прекращению конфликта, но Москва это категорически отвергла.

"Это Путин начал войну. Он может покончить с этим сегодня, отведя свои войска из Украины. Сейчас он не проявляет никаких признаков того, что ищет настоящий мир", - подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее о вероятности повторного вторжения россиян заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, РФ готовит около 200 тысяч новых солдат и пойдет в наступление, которое может произойти и на Донбассе, или с юга, или же с территории Беларуси.

При этом своих намерений не скрывают и сами россияне. Так, недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заикнулся о новых наступательных действиях в Украине. Якобы для этого, в частности, и собирают мобилизованных.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина - "Российский план. Когда и как может начаться большое наступление на Украину".

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