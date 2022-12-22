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Путин не намерен останавливать войну против Украины, - Байден

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 00:02
Путин не намерен останавливать войну против Украины, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин не имеет намерений останавливать несправедливую войну против Украины.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его совместную конференцию с президентом Владимиром Зеленским.

"Украина победила в битвах за Киев, Харьков, Херсон. Господин Зеленский, вы показали, что ищете справедливого мира. А Путин не имеет намерений остановить эту несправедливую войну. Мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет необходимо", - отметил президент Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что по словам Байдена, полсотни стран обязались помочь Украине, предоставив более 2000 танков и другую бронетехнику. Также в список входят артиллерия и системы залпового огня.

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